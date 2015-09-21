中国货币市场：月内供给尚可资金略显紧平衡，季末前适当谨慎应对

路透上海9月21日 - 中国银行间市场周一主要回购利率 略降，不过资金并不十分宽松。供给方面，月内到期的尚可而跨月不多，借入难度上，往往还需多询问几家才可填平缺口。

交易员称，季末将至市场谨慎心态难消，但预计央行将在公开市场等方面予以灵活调节，加之新的存款准备金考核方式利好影响料会慢慢释放，关键时点上还不至于出现太大震荡。

上海一银行交易员表示，早盘资金不算宽松，“想借不是问一个人就可以借到，还是需要多问几个，但平肯定能平。”

她并指出，日前开始执行的存准考核新规，为存款类机构提供了应急保护垫，未来超额备付有望降低，将释放出一些可用资金，不过新增流动性规模一时不能太乐观。

至于央行公开市场，虽然此前大量净回笼，不排除在市场出现需要的时候会转向投放，这也是稳定市场预期的一个重要因素。

中国央行自9月15日起改革存款准备金考核制度，由时点法改为平均法考核，允许金融机存款准备金日终余额与准备金考核基数之比低于法定存款准备金率1个(含)百分点以内。 ]

随着人民币汇率走势趋于稳定，资金面扰动逐步减缓，央行公开市场逆回购顺势缩量操作，上周转为净回笼1,400亿元人民币。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8738 1.8777 -0.39

七天 2.3591 2.3858 -2.67

14天 2.6335 2.6343 -0.08

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9000 1.3600 +54.00

七天 2.0000 1.4300 +57.00

14天 2.4100 1.0400 +137.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00

七天 2.3600 2.4000 -4.00

14天 2.6300 2.6200 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.9010 1.9000 +0.10

七天 2.3910 2.3900 +0.10

三个月 3.1410 3.1355 +0.55