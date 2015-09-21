港报社评：反对“去中国化”，以独特优势贡献国家--文汇报9月21日

全国港澳研究会会长陈佐洱昨日表示，相比邻近地区，香港的经济、民生进展有些差强人意，其中一个原因是没有「去殖民化」，反而「去中国化」，造成了香港巨大内耗，岁月蹉跎。而前特区财政司司长梁锦松在同一场合说，如果香港希望在2047年后继续繁荣稳定，继续维持自由、民主、平等、法治的价值观，一定要以行动证明「一国两制」下的香港对国家有贡献，而不是对抗闹事。确实，香港应该用好「一国」和「两制」的双重优势，适度有为，凝聚共识，把握机遇，既为国家新一轮改革发展作出更大贡献，也令香港大获裨益。这将是对「去中国化」倾向的最有力的反击。

香港回归18年来，「去中国化」倾向确实在不同方面、不同程度地存在，成为窒碍香港融入国家发展大局的阻力。回归初期，政府中有人过分强调「两制」的差异，对两地合作反应冷淡，令香港错过一些重要的发展良机。近年来，社会上有人打着「两制」旗号顽固对抗「一国」，对两地经济融合中的一些问题上纲上线。

新界东北发展规划、港珠澳大桥、高铁香港段等重大建设均遭到狙击阻挠，更有人煽动针对内地游客的野蛮暴力行动，这些「去中国化」的行为，妖魔化两地的经济合作，企图割裂香港与内地的联系，将香港变为「孤岛」。中国内地保持良好发展势头，已经成为全球经济发展的重心，新加坡、韩国等周边竞争对手无不争相与中国保持更紧密合作，争取到带动自身发展的源源动力。香港有人试图搞「去中国化」，与经济发展大潮背道而驰，其后果必然导致香港发展缓慢，不进反退。

回望历史，香港和内地的经济民生关系从来密不可分，「香港助力国家发展，国家支撑香港起飞」，香港很多人早将贡献国家与发展自己合而为一，成就巨大。目前，香港是全球最大的人民币离岸中心，全球最大的跨境人民币结算中心，香港服务业为内地产业发展和市场蓬勃作出了重要贡献。展望未来，随着国家进一步全面深化改革，正在稳步落实「一带一路」战略，加快人民币国际化，都给香港创造难得的服务国家与自身发展新机遇。

特首梁振英昨日表示，香港具备「四大特点」，包括是国家最国际化的城市，高度开放，可以在经济、航运等领域和各界保持发展关系等。香港可以在人民往来、专业行政、科研、航运、商品服务、国际金融六个方面，在国家新发展策略中发挥作用。

香港拥有完善的法治、自由发达的营商环境，以及背靠国家辐射全球的国际化网络，可以扮演好「超级联系人」的角色。只要特区政府积极进取，以适度有为的新思维推动两地合作，充分发挥香港固有优势，一定能把握机遇，为国家的新发展历程作出无可替代的贡献，同时也为香港经济和社会发展收获丰硕成果。这是对少数人迷恋「殖民化」，主张「去中国化」的最有力的反击。

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