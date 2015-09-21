港报社评：港应重振东方荷里活地位--星岛日报9月21日

由内地传媒大亨黎瑞刚掌舵的华人文化产业投资基金，与美国电影巨企华纳兄弟合资成立一家电影制作公司，总部将设于香港，雄心勃勃向国际市场进军。对电影业而言，这是令人兴奋的消息，但香港要重振东方荷里活的地位，需要政府定出全盘政策与策略，包括支持业界的拍摄工作、人才培训及融资，协助打开内地市场和引进外资，为电影业发展创造更佳条件。 这家双剑合璧的公司下此决定前，相信曾作过全面的评估，独具慧眼看中香港的优势。事实上，从七十年代至今的发展历程看，香港的确具备成为国际电影制作中心的优厚条件。 具优势却由盛转衰 首先，香港处于中国内地、台湾、东亚与东南亚的枢纽位置，销售电影产品的市场极为庞大，加上整个地区的经济都高速发展，对影视娱乐的需求急升，单看内地电影院数目以几何级数增长，便可知电影的巨大市场潜力。 有市场不等于有好产品，还需要制作电影的创意与人才。这方面，香港因早已拥有自由创作和融汇中西的环境，加上商业制作发达，培育出一大批出色的创意与制作专才，包括制片、导演、摄影、美术、武指以至各类技术人员，成为生产高质素电影的重要「软件」。 此外，由六十年代起，香港的电影与电视企业都甚具规模，有强大实力「造星」，培育的明星可以在整个地区走红，耀目星光把产品推向国际。 得天独厚的条件，令香港电影业风光一时，成为世界最重要电影业中心之一。九十年代初港产片攀上高峯，当时香港是全球第二大电影出口地，仅次于美国，堪称东方荷里活，内地、台湾以至日本、南韩都瞠乎其后。 但到二千年后，随着内地电影产业兴起，可以自行生产供应市场所需，加上「造星」能力加强，遂吸走大量资金与人才。这时候，香港却因经济下滑，市场收缩，投资电影由盛转衰，而港产片内容又受到内地限制，难以北上，以至电影产量大减，海外收益也渐萎缩，令电影业陷于低潮。 推动影业欠全盘政策 政府过去一直提出要推动电影业发展，几任特首都将此纳入政纲，近年也成立了电影发展局、电影发展基金和电影贷款保证基金，资助本地制作。不过，一些业界人士和学者都指出，政府欠缺全盘政策与策略，大多数只属被动回应，杂乱零散，可以说有措施而无政策。例如电影制作仍面对融资困难问题，而CEPA只开了小门，大门却难闯，许多规定的束缚甚大，需要政府协助松绑。 今次中美合资公司决定以香港为基地，是一个好契机，政府应好好把握，重新制订整套推动电影业的政策，包括协助引入更多外资、为电影制作创造更好条件、打通内地的障碍，以及尽快成立文化局加强与境内外业界协作等。只有这样，香港才可重登东方荷里活的宝座。