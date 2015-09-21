国际油市：油价微升，因美国钻探活动减缓

美国能源企业连续第三周削减活跃钻机数，体现了原油市场最新的颓势，已令钻油商暂停生产计划，周一油价因而小幅上涨。

0108 GMT，美国原油期货 报每桶44.84美元，较上日结算价小涨0.16美元。布兰特原油期货 报每桶47.60美元，微升0.13美元。

“当前钻机数的情况显示，从Permian、Eagle Ford、Bakken与Niobrara等地的页岩油企横向与纵向钻机数量的观察来看，2015年第二至第四季美国日均产量料下滑25.5万桶，”高盛表示。

“2015年第四季较上年同期表观日增长12万桶的数据，较上周预估的12.5万桶下滑，”高盛表示。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金