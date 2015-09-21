国际油市：油价微升，因美国钻探活动减缓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国能源企业连续第三周削减活跃钻机数，体现了原油市场最新的颓势，已令钻油商暂停生产计划，周一油价因而小幅上涨。
0108 GMT，美国原油期货 报每桶44.84美元，较上日结算价小涨0.16美元。布兰特原油期货 报每桶47.60美元，微升0.13美元。
“当前钻机数的情况显示，从Permian、Eagle Ford、Bakken与Niobrara等地的页岩油企横向与纵向钻机数量的观察来看，2015年第二至第四季美国日均产量料下滑25.5万桶，”高盛表示。
“2015年第四季较上年同期表观日增长12万桶的数据，较上周预估的12.5万桶下滑，”高盛表示。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 王颖/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”