《分析》美联储再次将美国通胀前景视为关键风险

美联储17位决策官员中有13人预测，今年稍后将能够上调目前近零的利率；但2006-2009年曾担任美联储理事的克罗兹纳(Randy Kroszner)称，叶伦提起通胀预期，暗示美联储已没有以往那么有信心了。

“显然那让他们有点犹豫了，”克罗兹纳告诉路透。

他表示，危机期间在他担任决策制定者时，基于市场的通胀预期下滑，帮助促使美联储放宽了政策；而近期通胀预期下降，似乎成为美联储希望升息前能满足之重要条件的障碍。

“他们对实现2%通胀目标，或许不那么有信心了，”他说。

美联储希望每年物价上升2%，以避免通缩风险，即陷入类似日本20年来力图摆脱的物价、支出及投资的下行漩涡。但自2008年以来，多数时间通胀均未达到目标；由于全球油价大幅下挫，美国7月物价同比仅上涨0.3%。

通胀是各个央行曾认为他们大致能了解和掌控的现象。但当前面对物价增幅未达标而非超标的情况，要想帮助通胀回归被视为适合经济健康发展的水平，决策制定者显得力不从心。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔曾一再提醒关注低通胀构成的风险，他在杰克森霍尔央行年会上又重申了他的担忧。

“去年我拜访日本央行，有机会与该行政策委员会成员一叙，”他在接受路透采访时说。“我的主要收获是：你绝对绝对不希望陷入他们现在的那种情况。因此当我考虑政策时，认为那是需避开的风险。”

低迷的通胀预期相关图表：link.reuters.com/keq65w