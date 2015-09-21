《投资焦点》美联储推迟升息，利好并购或给市场带来活力

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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美国经济复苏已引发大量并购意愿，但矛盾的是，经济好转也被部分投资者视为负面因素，因为他们担心收紧货币政策将影响资产价格。今年迄今的美国跨国并购活动创下1980年开始记录相关数据以来的最高水准。
美银美林股市策略师表示，对投资者来说，欧洲股市仍有着良好的价值。同时瑞士宝盛集团股市策略研究主管Christoph Riniker说，企业关注并购交易，以利用2008年信贷危机之后累积的资金。
Cavendish Corporate Finance合伙人Jonathan Buxton等部分人士，对美国升息的负面影响不以为意，因为升息能提振美国企业在海外使用美元的购买力。
但由于有意出手并购的企业，仍仰赖杠杆做为交易融资的一项要素，因此对想要购买公司股份的投资者与企业而言，未来的利率走向是一大关键。
“以大型并购计划来看，过去12个月的表现相当优异，”Sarlat Advisory主管Guillaume Sarlat表示。
“美联储的决定给了我们喘息空间。这将让这些极其出色的市场表现延续下去...为交易融资的窗口仍将敞开。”(完) (编译 王丽鑫/王颖/陈宗琦；审校 孙茉莉/许娜)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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