《路透晚报》--9月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：确保国有资产保值增值，促进宏观经济运行整体改善--总理

中国总理李克强在深化国有企业改革和发展座谈会上强调，要确保国有资产保值增值，创造更多社会财富，促进宏观经济运行的整体改善。

--中英关系：英国承诺继续帮助推进中国人民币国际化--英财政大臣

英国财政大臣奥斯本周一表示，英国将继续帮助人民币逐步实现国际化，并欢迎中国未来在核项目中进行投资。

--中国经济：副财长称股市和汇市波动是短期的，经济能保持中高速增长

中国财政部副部长史耀斌周一表示，中国国内股市和汇率的波动是短期的，中国能够保持中高经济增长速度。

--《财经洞察》若中美BIT有所突破将为全球经济增长带来新动力

中国国家主席习近平本周将从西雅图开始，开启首次对美国的国事访问。G2最高领导人此次会晤能否在中美双边投资协定（BIT）上取得突破，将决定两个超级大国未来经济发展的基调，以及全球经济增长新动力来自何方。

--台湾数据：8月外销订单年减8.3%，明显劣于预期

台湾经济部周一公布，8月外销订单较上年同期衰退8.3%，明显劣于市场预估的衰退4.6%。经济部称，因全球经济成长疲弱，国际油价持续探底，手持行动装置需求趋缓，加上部分国际品牌大厂手机逢新旧机交替期，致8月外销订单衰退。

【金融】

--中英金融：中英将对打通伦敦和上海股市进行可行性研究

根据英国财政部周一在北京发布的一份文件，中英两国已经同意对一项伦敦上海股市互通方案进行可行性研究。 中国将基于市场需求扩大英国的RQFII配额--联合声明。

--中国金融：7月跨境人民币指数小幅下跌，人民币跨境使用活跃度略降--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行最新发布跨境人民币指数（CRI）显示，今年7月中国银行CRI指数为279点，较上月下跌14个点，暂时脱离记录新高，但仍处于近年次高位；人民币跨境使用活跃度有所下降，全国经常和直接投资项下跨境人民币结算量约7,330亿元，与上月相比下降9%。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周仍可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限依旧为七天期。

--中国债市：上交所明起将14冀融投债纳入适当性管理，仅合格投资者可买

中国河北融投控股集团和主承销商国泰君安证券周一公告，因发行人被托管及旗下担保公司暂停所有担保业务，无法及时披露财务报告，明日起其发行的“14冀融投”债券，在上交所纳入适当性管理，此后仅有合格投资者可以买入存量债券。

--中国债市：二重集团中票及二重重装企业债暂停交易，正论证偿债方案

中国第二重型机械集团公司周一公告称，公司正在对其发行的中票“12二重集MTN1”偿债方案进行论证，存在重大不确定性。为保护投资者利益，该期中票于今日下午开始暂停交易，直至相关事项确定后恢复交易并披露有关结果。

--中国债市动态：现券收益率及IRS均窄幅波动，交投平淡短期缺乏方向

中国银行间债市周一早盘现券收益率窄幅震荡，国债期货微幅走弱，IRS(利率互换)亦变化有限。一级市场方面，上午招标的20年期国债中标利率高于预期，但对二级市场影响不大。

--中国货币市场：月内供给尚可资金略显紧平衡，季末前适当谨慎应对

中国银行间市场周一主要回购利率略降，不过资金并不十分宽松。供给方面，月内到期的尚可而跨月不多，借入难度上，往往还需多询问几家才可填平缺口。

--新债招标：中国20年期固息国债利率3.74%，高于预期--业内人士

业内人士周一透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为3.74%，投标倍数为1.70倍。该债定位高于稍早多位交易员预期的3.63%-3.70%水平。

--新债招标：中国云南四期专项地方债利率仍较下限高20个bp---业内人士

业内人士周一透露，中国云南省上午招标的三至10年四期专项地方债中标利率仍较下限高20个基点（bp），分别为3.17%、3.36%、3.53%和3.52%；四期债对应投标倍数依次为1.84倍、1.86倍、1.74倍和1.74倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，习近平访美前市场整体持稳

人民币兑美元即期周一早盘跟随中间价小幅下跌，但6.37元附近支撑较强。交易员表示，国家主席习近平访美在即，汇市交投整体清淡，购汇需求较之前明显减少；离岸CNH因未受干预影响而跌幅较大，但在岸汇率续持稳概率偏高之际，预计离岸CNH也难有明显方向。

--中英关系：英国支持人民币加入SDR篮子--中国副总理马凯

中国副总理马凯周一表示，英国支持人民币加入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)篮子。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.9%，航天军工及旅游等板块大涨带动人气

中国股市沪综指周一收升1.9%。分析师称，受发改委官员关于军工等领域开展混改的表态以及国庆黄金周临近提振，航天军工及旅游板块涨幅居前；不过市场信心还未修复，量能始终无法有效放大，热点板块更多呈现的是交易性机会而非中长线主题。

--《焦点》中国产量增加及铝价暴跌加剧铝产业危机

铝价下滑以及供应大量过剩加剧了铝行业多年来最严重的危机，也使一些高成本铝冶炼厂面临着更大的压力去启动新一轮减产，以摆脱铝价低迷局面。

--《焦点》汽车厂商欲加强售后服务，对抗中国市场放缓

在中国经济放缓及汽车销售低迷之际，汽车厂商开始被迫加倍挖掘经销商的潜力，通过提升售后和融资服务来增加收入。

--中欧金融：泛欧交易所与上海证交所结盟，在中国推进数据业务

泛欧交易所表示，将与上海证券交易所合作，在中国推销现货、衍生品、大宗商品和指数数据，以提高该所上市公司的知名度。

--中国企业：华人文化财团与华纳兄弟合资组影业公司，首部电影明年上映

据上海证券报报导，华人文化产业投资基金领导的财团和美国好莱坞最大的电影公司华纳兄弟将共同出资成立旗舰影业公司，新公司出品的第一部电影预计将在2016年上映。

--中国个股：锦江股份近83亿元控股铂涛集团，中概股回归又有一例

中国最大经济型酒店连锁企业之一的锦江股份刊登公告称，拟以近83亿元人民币现金收购铂涛集团81%股权。这成为近阶段相当热门的中概股回归最新案例。

--中港个股：中国中铁拟将工业制造板块与中铁二局置换，后者继续停牌

中国大型基建企业--中国中铁股份有限公司公告称，中铁股份拟将旗下工业制造板块相关子公司股权注入子公司中铁二局，用以置换后者现有的资产业务，不过目前涉及的资产范围尚未最终确定。

--中国个股：保变电气称天威集团及部分子公司破产重整对公司无重大影响

日前中国保定天威集团及部分子公司宣告破产重整，引发市场对其相关上市公司--保定天威保变电气股份有限公司是否受牵连的关注，而保变电气周一表示，该事件对公司生产经营不会产生重大影响。

--台湾个股：鸿海提出收购夏普LCD业务，欲向苹果融资--日经