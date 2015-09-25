《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月21日-25日)中国重要财经新闻：

【政经】

《专题新闻快速浏览》--习近平访美：承诺改善外商投资环境，波音接380亿美元大单

为了给美国企业勾勒出一个阳光明媚的投资环境，中国国家主席习近平周三表示，中国计划大幅减少对外商投资的限制。与此同时波音公司宣布，计划在中国成立一处飞机完工中心，为其首次在美国境外设立这样的生产设施。

习近平在西雅图对美中商界高管表示，中国正努力构建开放型的经济新体系，推进外商投资管理体制的改革，大幅减少外资准入的限制。他并表示，通用汽车和福特可以增加在中国的投资。

--中国经济：长期向好的趋势不会改变，仍将保持长期稳定中高速增长--国家主席

中国国家主席习近平在西雅图出席中美企业家座谈会强调，中国经济长期向好的趋势不会改变。中国经济的基本面是好的，仍将保持长期稳定的中高速增长，中国对外开放的力度将会越来越大。

--中国金融：国家主席习近平称推进人民币改革，外汇储备仍充裕--WSJ

中国国家主席习近平在华尔街日报刊出的专访中表示，人民币汇率形成机制改革会继续朝向更加市场化的方向迈进，且中国一直在朝着资本项目可兑换方向努力。

--中国经济：人民币不存在持续贬值基础，绝不主张打货币战--总理

中国国务院总理李克强强调，中国完善人民币汇率中间价报价机制，使人民币汇率形成机制更加市场化，人民币不存在持续贬值的基础，也绝不主张打货币战。

--《焦点》中国财新制造业PMI初值再创六年半新低，下半年经济增长形势严峻

中国9月财新制造业PMI初值再创六年半新低，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方，包括生产、新订单、就业在内的主要分项指数全面回落，凸显当前制造业面临内外需疲弱、通缩加剧、人员流失等多重困境。

--中国经济：有条件有能力实现全年经济发展预期目标--发改委

中国国家发展和改革委员会周二称，中国当前经济运行总体平稳，继续处于合理区间，有条件有能力实现全年经济发展7%的预期目标。

--《财经洞察》若中美BIT有所突破将为全球经济增长带来新动力

中国国家主席习近平本周将从西雅图开始，开启首次对美国的国事访问。G2最高领导人此次会晤能否在中美双边投资协定（BIT）上取得突破，将决定两个超级大国未来经济发展的基调，以及全球经济增长新动力来自何方。

--中国经济：至8月底已收回中央和地方存量资金逾3,000亿元--国务院

中国国务院召开常务会议，听取第二批核查问责不作为情况的汇报，针对资金沉淀、项目拖期、土地闲置、棚改迟缓等问题，截至8月底，分别收回中央和地方存量资金109亿和2,966亿元人民币，处置闲置土地31.25万亩。

--中国国企：发展混合所有制经济意见出台，鼓励整体上市实现股权多元化

中国国务院周四发布《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，提出分类推进国企混改，并鼓励各类资本参与。要稳妥推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改，充分运用整体上市等方式，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化。

--中国政策：2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度--新华

中国上周审议通过《关于实行市场准入负面清单制度的意见》，新华社援引该意见称，将按照先行先试、逐步推开的原则，2015-2017年，在部分地区试行市场准入负面清单制度，积累经验、逐步完善，并从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度。

--中国经济：今年GDP增速料为6.9%，稳增长政策仍需加码--社科院蓝皮书

中国社科院发布中国经济增长报告（2014-2015）预计，2015年中国经济增长速度为6.9%。而全要素生产率的增进已经成为中国经济可持续增长的重中之重，尤其要重视中西部地区生产效率的有效改进。稳增长的宏观政策任务仍需加码。

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【金融】

--《焦点》中英财经高层会晤，着眼于股市互连、核能及铁路投资等领域

英国和中国周一就一系列议题上达成了共识，其中包括扩大两国货币互换的额度，中国对英国核电站的投资，以及伦敦和上海股市互通方案的可行性研究。

--中国金融：央行正式发布通知确认扩大跨境人民币净流入额度上限

中国央行正式发布便利跨境人民币资金池业务通知，明确进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；该措施提升了跨国企业人民币的可得性，并推动人民币国际化。这也印证了路透此前的相关消息。

--中国金融：商业银行流动性覆盖率应在2018年底前达100%--管理办法

中国银监会发布修改后的商业银行流动性风险管理办法（试行）提出，商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内，鼓励有条件的商业银行提前达标，对于流动性覆盖率已达到100%的银行，鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%之上。

--《焦点》中国多次降息并未惠及中小企业，贷款利率不降反升

吴英华(音译)是中国一家中型光盘生产商的管理人员。对他而言，业务环境从来没这么糟糕过。问题在于，尽管中国政府努力提振经济，但他所在的公司，以及其他类似的中小型企业，面对的是更为恶劣的环境。

--中国金融：城商行不良双升压力较大，支持城商行境内外上市--银监会

中国银监会周三表示，城商行当前不良“双升”压力较大，要通过多种方式有效遏制不良上升势头；此外，对于限制类中的优质企业要给予差别待遇，不能“一刀切”。在经营方面，银监会支持城商行境内外上市，及跨区域兼并收购。

--中国金融：坚持以银行间为主发展债市，增强货币政策有效性--央行专家

中国人民银行金融研究所所长姚余栋撰文指出，在货币政策框架转型的背景下，债券市场是货币政策操作和传导的重要场所，坚持以银行间市场为主发展债券市场，对夯实货币政策传导的微观基础，为增强货币政策有效性、提高货币政策传导效率提供良好的市场环境意义重大。

--中国保险：保监会拟根据风险大小为险企打分评级并进行分类监管--报载

中国保监会相关部门和地方保监局日前起草了《保险公司法人机构风险综合评级（分类监管）具体评价标准》，将根据风险大小对保险公司打分评级，以此评价偿付能力风险的实际状况，并就此对保险公司进行分类监管。

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【固定收益】

--《分析》季末前中国央行转用14天逆回购放水，再降准仍需看外占变化

国庆长假将至，中国央行公开市场以14天期逆回购取代七天品种，本周公开市场转为净投放400亿元人民币，加之还有600亿元国库现金定期存款招标，共同平滑季末前流动性。

--中国央行：国际性商业银行首次获准在银行间债市发行人民币债券

中国央行周二表示，日前批复同意香港上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司在中国银行间债市分别发行10亿元和100亿元人民币金融债券。这是国际性商业银行首次获准在银行间债券市场发行人民币债券。

--中国新债：熊猫债发行新规快将出台，发行人募集资金可用于境内外--消息

两名消息人士表示，中国央行正草拟熊猫债发行新规，并计划准许更多的企业和机构发行，以及放宽募集资金的用途。

--中国债市：上交所将14冀融投债纳入适当性管理，仅合格投资者可买

中国河北融投控股集团和主承销商国泰君安证券周一公告，因发行人被托管及旗下担保公司暂停所有担保业务，无法及时披露财务报告，周二起其发行的“14冀融投”债券，在上交所纳入适当性管理，此后仅有合格投资者可以买入存量债券。

--中国债市：国机集团拟受让12二重集MTN1中票和08二重债，违约风险解除

中国又一起信用债违约风险在最后时刻化解。中国第二重型机械集团及其子公司二重重装周二同时公告称，二重集团控股股东中国机械工业集团(国机集团)拟受让全部12二重集MTN1中票和08二重债。

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【外汇】

--中国央行：短期人民币汇率可能有超调，但长期会向均衡值靠拢--官员

中国人民银行调查统计司司长盛松成周五表示，人民币汇率不具备持续贬值的基础，短期人民币汇率可能有超调，但长期会向均衡值靠拢；而中国利率市场化改革还可加大力度，宏观调控政策也还有很大空间。

--中英关系：英国支持人民币加入SDR篮子--中国副总理

中国副总理马凯周一表示，英国支持人民币加入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)篮子。

--中英金融：英财政大臣称尽管市场波动，离岸人民币交易需求仍然巨大

英国财政大臣奥斯本周二表示，尽管近期市场有波动，但投资者对离岸人民币的交易需求依旧巨大，而且未来还会增长。 ==========================================================================

【证券/行业】

--《焦点》中国产量增加及铝价暴跌加剧铝产业危机

铝价下滑以及供应大量过剩加剧了铝行业多年来最严重的危机，也使一些高成本铝冶炼厂面临着更大的压力去启动新一轮减产，以摆脱铝价低迷局面。

--《焦点》汽车厂商欲加强售后服务，对抗中国市场放缓

在中国经济放缓及汽车销售低迷之际，汽车厂商开始被迫加倍挖掘经销商的潜力，通过提升售后和融资服务来增加收入。

--中国国企：国企改革为资本市场注入活力，整体上市迎新高潮--国资官员

国有重点大型企业监事会主席季晓南表示，随着国企改革不断深入，国有资本与证券市场将会相互促进，共同发展。未来整体上市将掀起一个新高潮，国有企业包括中央企业的并购重组也将加快步伐，而国企的并购重组等一系列资本运作也有利于稳定股市，国企正在通过改革为资本市场注入新的活力和动能。

--中国电信：确保年内完成宽带提速和移动带宽资费下调30%的目标--工信部长

中国工信部部长苗圩周二表示，确保年底前完成固定网络和宽带网络的提速目标，以及移动流量单位带宽平均资费水平下降30%的目标，助推大众创业和万众创新。

--中国房地产：住建部发文落实住房公积金异地贷操作，支持异地购房需求

中国住房和城乡建设部近期发文，落实此前发展住房公积金个人住房贷款业务的通知，以推进住房公积金异地贷款业务，支持缴存职工异地购房需求。

--钢铁产业：今年中国钢铁出口量料破1亿吨--中钢协

中国钢铁工业协会副会长王利群周三表示，今年中国钢铁产品总出口量可能超过1亿吨。

--中国证券：证监会将推出可同时投资于境内外市场的QDII基金--报载

中国证监会证券基金机构监管部副主任李海超表示，证监会正在抓紧修订《合格境内机构投资者境外证券投资管理办法》，推出同时投资于境内外市场的QDII（合格境内机构投资者）基金。

--中国证券：新三板优先股发行细则明确，股转系统将提供协议转让安排

在中国证监会去年发布办法明确新三板公司可以非公开发行优先股后，相关细则一直并未明确，优先股的发行也以上市公司居多。全国中小企业股份转让系统公司终发布相关指引明确了新三板相关公司优先股发行相关办法，全国股转系统为优先股转让提供协议转让安排等。

--中国基金：标普道指推出标普中国500指数，全面覆盖境内外上市中国公司

标普道琼斯指数（S&P DJI）发布标普中国500指数，将全面覆盖A股和境外上市的中国公司股票，务求更准确地反映中国经济的行业构成。该指数已授权工银瑞信开发交易型指数基金（ETF）和指数基金产品。

--中国能源：石油天然气改革管网分开是大方向，将成立油气输送公司--报载

在国家发改委明确提出对石油天然气等其他重点行业进行改革后，中国证券报报导，上述行业体制改革中管网分开是大方向，未来将剥离输油管网和输气管网成立原油和天然气输送公司，独立于三大石油公司，目前规划已定，正在研究分步实施还是一步实施。

--企业结盟：思科加入美中科技合作阵营，将与浪潮合资建厂