台湾新债：香港电灯30、20年零息美元债以4.80、4.60%定价--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月21日 - 两位消息人士周一表示，港灯电力投资 旗下Hongkong Electric Finance Lt计划在台湾发行30、20年期零息美元债，五年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.80、4.60%定价。
该债券募资2.51亿美元，将在10月20日发行。
路透暂时无法联络到港灯电力投资对此评论。(完)
台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”