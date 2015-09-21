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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 10:17 BJT

台湾新债：香港电灯30、20年零息美元债以4.80、4.60%定价--消息

路透台北9月21日 - 两位消息人士周一表示，港灯电力投资 旗下Hongkong Electric Finance Lt计划在台湾发行30、20年期零息美元债，五年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.80、4.60%定价。

该债券募资2.51亿美元，将在10月20日发行。

路透暂时无法联络到港灯电力投资对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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