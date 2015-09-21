澳新汇市：澳新货币走低，受累于股市疲软及经济增长担忧

根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓，来到去年7月底以来最低水准 ；此令澳新货币获得些许支撑。

“美元对商品货币的净多仓出现大量削减，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)在报告中表示，并称美元兑澳元多仓位于近三个月以来最低水平；美元兑新西兰元多仓则位于四个月低点。

日本因公众假期休市三天，亚洲交投料偏向清淡。本周焦点可能转向中国与周三的采购经理人指数(PMI)初值。

澳元支撑位于周五低点0.7163美元，若跌破则将下看0.7125。澳元本月稍早触及六年半低点0.6892。

新西兰元兑美元 由周五尾盘的0.6390美元，跌至0.6376，仍陷于本月至今所见的0.6244-0.6458区间。(完)

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