澳新汇市：澳新货币走低，受累于股市疲软及经济增长担忧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓，来到去年7月底以来最低水准 ；此令澳新货币获得些许支撑。
“美元对商品货币的净多仓出现大量削减，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)在报告中表示，并称美元兑澳元多仓位于近三个月以来最低水平；美元兑新西兰元多仓则位于四个月低点。
日本因公众假期休市三天，亚洲交投料偏向清淡。本周焦点可能转向中国与周三的采购经理人指数(PMI)初值。
澳元支撑位于周五低点0.7163美元，若跌破则将下看0.7125。澳元本月稍早触及六年半低点0.6892。
新西兰元兑美元 由周五尾盘的0.6390美元，跌至0.6376，仍陷于本月至今所见的0.6244-0.6458区间。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 郑茵/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”