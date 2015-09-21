《焦点》啤酒业巨头谈合并，涟漪效应或将波及两大可乐厂

从目前来看，百威英博收购SABMiller或许会迫使碳酸饮料生产商去判断，与这两家啤酒生产商之前达成的国际市场灌装和分销协议将受到何种影响。

SABMiller在包括萨尔瓦多和洪都拉斯在内的七个市场为可口可乐处理灌装业务。两家公司在11月达成协议，将二者在非洲东部和南部的非酒精饮料和即饮饮料灌装业务合并起来。

另外，百威英博与百事可乐在拉丁美洲有分销协议，包括在巴西灌装、出售和分销部分百事可乐品牌的专有权。

分析师表示，百威英博与SABMiller合并后的实体不太可能同时为可口可乐和百事可乐灌装产品。“他们是竞争对手，”Dibadj说，“可口可乐和百事可乐通常不支持共享灌装领域的信息、分析及人员。”

两家啤酒生产商的合并也会给Molson Coors Brewing 带来提高美国市场份额的机会。市场普遍预计，反垄断监管机构会迫使合并后的实体剥离其在MillerCoors中的股权。MillerCoors是Molson Coors和SABMiller的合资公司。 合并后的实体若不剥离这部分股权，则在美国市场的份额会高达70%。

两家公司曾在合资协议中规定，Molson Coors拥有收购SABMiller所持合资公司股权的优先权，以及最终的否决权。市场估计这部分股权的价值大约为74亿美元。(完)