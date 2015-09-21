台湾债市：10年券殖利率早盘随美债微跌，惟追价意愿不足及略见停利卖需

路透台北9月21日 - 台湾10年期公债104/12 殖利率周一早盘微跌。交易员认为，104/12盘初殖利率随美债趋跌，不过该券殖利率已接近1.1680%的标售成本，场上略见停利卖需，且央行理监事会议变数当前令市场追价意愿降低，今日料该券暂在1.17%上方整理。

他们指出，本周仍有第四季发债计画及央行理监事会议等两个重大变数，且此波104/12殖利率已率先反应美国暂缓升息致台湾降息预期升温的利多，短线台债交投气氛转趋观望，即使台股开盘重挫也无法提振市场追价意愿。

今日104/12殖利率盘中低位来到1.1700%，创一周半盘中低位，前波低位为9月9日的1.1680%。

〞除非央行真得降息，才会有明显走势出来。〞一位大型证券商交易员说。

另位银行台债交易员也提及，由于时序渐逼近央行理监事会，已经有交易商退场观望，带动市场追价意愿偏低，且今日104/12殖利率一接近1.17%低位即面临停利卖压，短线台债料量缩整理。

台湾股市 盘初跌幅扩大，一度达2%，随后稍有缩窄，因反应上周五美国股市的大跌及台股由低点反弹后的获利回吐卖压。

交易员预估，近期五年公债104/9期 殖利率区间预估在0.78-0.82%，10年公债104/12期区间预估在1.16%-1.20%。

本地时间10:22，104/12期殖利率跌1个基点至1.1788%；104/9期则暂无成交纪录。

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