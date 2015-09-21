全球金属：远期期铜合约转为逆价差，因预计矿场关闭将拉抬价格

路透纽约9月21日 - 尽管中国金属需求的疑虑挥之不去，上周远期期铜合约价格却转为逆价差，因有关大型矿场关闭将使得全球供应收紧的预期升高，这拉抬了明年底前的铜价。

9月7日有消息称，嘉能可 将关闭两座大型铜矿场，此后交易商便踊跃买入2016年12月交割的远期合约 ，并卖出2017年12月交割的期货合约，押注很快就会减产。

在嘉能可宣布关厂的当天，远期期铜合约显示2016年12月较2017年12月的价差为正价差10美元。之后开始缩窄，上周则转为逆价差。

“有人预期铜市会有短缺，因而利用2016年12月/2017年12月价差合约套利，”一驻伦敦的交易员表示。

关厂将使得全球市场上的铜供应减少2%，是市场一年颓势开始以来首次面临的重大供应冲击，许多分析师表示，供应冲击是提振处于六年低点的铜价所必需的。

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“从供应面来说，嘉能可的做法是对的，不过效果要一段时间才能显现。但需求面也同样重要，”伦敦一交易商说。

期货买盘反映出，市场预期现货价格下滑将进一步影响生产商的利润率，迫使生产商采取更多减产措施。

美银美林分析师周五在报告中表示，如果再有50万吨类似于嘉能可的“战略减产”决定宣布，价格将触底回升。

本周稍早，智利发生地震后铜价周三跳升至两个月高位。智利是全球最大的铜生产国，地震导致两个大型铜矿暂时关闭，但铜矿运作在12小时内重启，因此铜价涨势短暂。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周五下挫2.5%至每吨5,253美元，因对全球最大的工业材料消费国--中国的忧虑重燃，抵消了关于矿产供应减少的担忧。

分析师估计，由于干旱、洪水、断电以及巴布亚新几内亚、赞比亚和智利等国矿石评级下降，今年铜矿产量减少100-150万吨。(完)