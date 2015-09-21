香港热股：酷派早盘中段涨逾13%，与奇虎达成和解协议并继续合作

路透香港9月21日 - 中国无线通讯网络方案供应商--酷派集团有限公司 周一早盘中段涨逾13%，因与奇虎360 达成和解协议并继续合作。

香港时间10:46，该股报1.59港元；大市恒生指数 则跌1.21%。

酷派此前被奇虎要求回购价值14.85亿美元的合资业务Coolpad E-Commerce的权益，因酷派违返股东协议。据本地传媒指，酷派与奇虎360合作短短半年便关系决裂，与酷派突然引入乐视为第二大股东有关。

酷派上周五的声明称，公司仍认为奇虎的指称并无根据，但双方同意调整合资业务股权架构，酷派与奇虎的持股比例调整为25%及75%，原为50.5%及49.5%；并就有关纠纷达成和解协议。（完）

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