《汇市简讯》美元指数在费波纳奇回档位上方盘整

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0304GMT * 今早亚洲时段约处于纽约尾盘95.19的窄幅区间 * 市场继续解读联邦公开市场委员会(FOMC)。美联储决策官员意见分 歧，然全球经济疑虑胜过国内成长表现 * E-迷你标普500指数期货下跌0.4%，亚太地区(除日本外)股指下跌1 .9%，中国沪综指上涨0.2%。 * 技术图型暗示盘整。8/9月升势的61.8%回档位94.14为底部。 * 图表link.reuters.com/gyq65w (完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”