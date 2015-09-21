版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 11:20 BJT

《汇市简讯》美元指数在费波纳奇回档位上方盘整

0304GMT
    
    * 今早亚洲时段约处于纽约尾盘95.19的窄幅区间
    * 市场继续解读联邦公开市场委员会(FOMC)。美联储决策官员意见分
歧，然全球经济疑虑胜过国内成长表现 
    * E-迷你标普500指数期货下跌0.4%，亚太地区(除日本外)股指下跌1
.9%，中国沪综指上涨0.2%。
    * 技术图型暗示盘整。8/9月升势的61.8%回档位94.14为底部。
    * 图表link.reuters.com/gyq65w
    
    (完)
  
 (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐