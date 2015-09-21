《市场热谈》啤酒巨头并购，在中国或不得不放弃重要优势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
首先，该交易触发的所有权变更，将可能给予华润创业买断SAB所持华润雪花股权的权利。银行业消息人士称，华润创业很可能比较乐意行使此权利。
其次，据律师估计，即便华润创业不行使这一权利，中国的反垄断监管机构也会伺机而动，规定交易必须将华润雪花排除在外。
律师称，百威英博与SAB合并后，他们在中国的市场份额将增至约37%，带来竞争问题。百威英博的百威啤酒在中国是畅销品牌。
中国商务部2008年批准英博集团(InBev)以520亿美元收购安海斯-布希(Anheuser-Busch)，但禁止两家公司增加对包括华润雪花在内国内啤酒企业的持股权，表明中国对于国内市场的集中化程度较为敏感。
“商务部很有可能会要求SABMiller拆分所持雪花啤酒49%的股权(或者至少降低持股权至不再是联合控股的水平)，作为放行该交易的条件之一，”上海元达律师事务所合伙人刘晨光称。
中国商务部、百威英博和SAB均未回应记者的置评请求。(完) (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 张明钧/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”