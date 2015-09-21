中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，习近平访美前市场整体持稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘随中间价小幅下跌，但6.37元附近支撑明显
* 关键点位央行入市干预迹象明显，汇市料整体持稳
* 重点关注习访美期间会谈进展
路透上海9月21日 - 人民币兑美元即期 周一早盘跟随中间价小幅下跌，但6.37元附近支撑较强。交易员表示，国家主席习近平访美在即，汇市交投整体清淡，购汇需求较之前明显减少；离岸CNH因未受干预影响而跌幅较大，但在岸汇率续持稳概率偏高之际，预计离岸CNH也难有明显方向。
他们并指出，离岸CNH 日内跌回6.40元关口，与在岸价差也再度阔到300个点子左右，一方面早盘国际美元 走升，并打压人民币中间价，离岸跟随下行；另外，此前离岸升幅较大，短期也有调整要求。
“早盘央行少量在市场上干预，(美元/人民币)6.37都没上去过，习主席访美(期间)预期也不会动，央行也会出手。”一外资行交易员表示，“目前还是稳定吧，估计6.37附近还需盘整一段时间，后续走势要看访美会谈的情况。”
中国国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。
北京时间11:34，中国人民币兑美元 即期报6.3686，上日收报6.3643元。今日人民币兑美元中间价 报6.3676元，上日中间价为6.3607元。人民币兑美元即期早盘成交量 为55亿美元，较上日半日52亿美元基本持平。
中国驻国际货币基金组织(IMF)执行董事金中夏上周五表示，中国已做好准备，满足将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子的标准。中国进行了大量外交努力，人民币纳入IMF货币篮子是降低对美元依赖的长期策略目标之一，法国表示对此表示支持。
全球汇市方面，美元周一开局坚挺，扳回最近跌幅，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周宣布暂不升息后，其他主要央行再次重申温和政策承诺。
中国外汇交易中心周一更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3691。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5775元, 上日尾盘为6.565元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3994/6.4004元, 上一交易日尾盘报6.3873元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”