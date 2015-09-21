中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，习近平访美前市场整体持稳

* 人民币早盘随中间价小幅下跌，但6.37元附近支撑明显

* 关键点位央行入市干预迹象明显，汇市料整体持稳

* 重点关注习访美期间会谈进展

路透上海9月21日 - 人民币兑美元即期 周一早盘跟随中间价小幅下跌，但6.37元附近支撑较强。交易员表示，国家主席习近平访美在即，汇市交投整体清淡，购汇需求较之前明显减少；离岸CNH因未受干预影响而跌幅较大，但在岸汇率续持稳概率偏高之际，预计离岸CNH也难有明显方向。

他们并指出，离岸CNH 日内跌回6.40元关口，与在岸价差也再度阔到300个点子左右，一方面早盘国际美元 走升，并打压人民币中间价，离岸跟随下行；另外，此前离岸升幅较大，短期也有调整要求。

“早盘央行少量在市场上干预，(美元/人民币)6.37都没上去过，习主席访美(期间)预期也不会动，央行也会出手。”一外资行交易员表示，“目前还是稳定吧，估计6.37附近还需盘整一段时间，后续走势要看访美会谈的情况。”

中国国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。

北京时间11:34，中国人民币兑美元 即期报6.3686，上日收报6.3643元。今日人民币兑美元中间价 报6.3676元，上日中间价为6.3607元。人民币兑美元即期早盘成交量 为55亿美元，较上日半日52亿美元基本持平。

中国驻国际货币基金组织(IMF)执行董事金中夏上周五表示，中国已做好准备，满足将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子的标准。中国进行了大量外交努力，人民币纳入IMF货币篮子是降低对美元依赖的长期策略目标之一，法国表示对此表示支持。

全球汇市方面，美元周一开局坚挺，扳回最近跌幅，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周宣布暂不升息后，其他主要央行再次重申温和政策承诺。

中国外汇交易中心周一更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3691。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5775元, 上日尾盘为6.565元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3994/6.4004元, 上一交易日尾盘报6.3873元。