台湾汇市：台币收创近半个月新低，因韩元等货币重贬及外资净汇出

* 外资午后汇出力道增强，净汇出约2亿美元

* 台币以盘中最低价作收，创近半个月新低

* 预估明日实质交易区间暂看32.600-32.800

路透台北9月21日 - 台币兑美元 周一收盘重贬至近半个月新低。汇银人士表示，受韩元贬值、外资净汇出近2亿美元，及央行顺势放手等影响，台币以盘中最低价作收，料明日趋势仍看贬。

交易员指出，今天外资在台股由买转卖，午后多家外资保管银行积极买入美元后汇出，使台币贬幅瞬间明显扩大。

〞外资力量很强，他们一直拿、一直拿，有一家外商捉很多，台币跟着大贬。〞一位大型外汇银行交易员说。

汇银人士称，由于午后外资汇出力道明显增强，加上韩元、欧元及澳币等货币都贬很多，台币在外资汇出及其他货币走贬两股力量挟击之下，贬值幅度也跟着扩大。

另一大型公股银行交易员则称，外资午后进场大买美元汇出，央行买美元态度亦转趋积极，跟进外银买汇行列，促使台币瞬间贬幅扩大。从央行积极拉抬美元来看，显示央行藉此宣示救出口的决心，亦期营造台币趋势看贬的预期心理。

周一台币收盘创近半个月新低，前低为9月8日收在33.003。

台湾股市周一收跌1.83%，受上日美股下跌拖累。分析师表示，亚洲股市表现普遍不佳，金融股也因本周四央行会议可能宣布降息而走弱。目前台股上缘在季线约8,502点，略显压力。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超109.60亿台币，中止连续三个交易日买超共计192.21亿台币。

多数新兴亚币周一下跌，因上周美联储宣布将指标利率维持不变后，围绕全球尤其是中国经济成长放缓的担忧再度升温。 韩元兑美元 周一下跌约1%，因在美联储按兵不动增强对全球经济成长的担忧后，投资者出脱风险资产。

路透调查显示，超过半数的受访者认为，随着美联储决议维持利率不变，台湾央行周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点台币折价幅度差距不大。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.625/32.665，上日收在32.385。

今日台币实质交易区间在32.405-32.860；上日交易区间在32.340-32.418。交易员预估，明日台币实质交易区间暂看32.600-32.800。

本周国际重要经济数据和事件：

9/21(一)：美国8月成屋销售；亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说。

9/22(二)：美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数；欧元区9月消费者信心指数初值；美国联邦住房金融局(FHF A)7月房价指数；英国9月工业联盟(CBI)总工业订单差值；澳洲第二季房价指数；瑞士8月贸易收支；中国国家 主席习近平于22日-25日对美国进行国事访问；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在阿拉巴马州全球事务委 员会发表演说；英国央行副总裁夏菲克在大卫-休谟学院主办的晚宴上讲话。

9/23(三)：台湾公布8月工业生产指数年变动率、中国财新9月制造业PMI初值、美国9月Markit制造业PMI初值；欧元 区、德国及法国等9月Markit制造业PMI初值；新西兰8月进出口及贸易收支；加拿大7月零售销售；法国第二季 国内生产总值(GDP)修正值；欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会听证会上发言；英国央行举行金融政策委员会(FP C)会议；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶轮社发表讲话。

9/24(四)：台湾央行宣布利率决定；美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新屋销售年率；美国芝加哥联储 8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；英国银行业者协会(BBA)8月抵押贷款批准件数；德国及法国公布9月 企业景气判断指数；德国10月GfK消费者信心指数；德国及法国9月企业景气指数；美联储主席叶伦在马萨诸塞 大学阿默斯特分校经济系发表讲话；欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表有关货币政 策的讲话；欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况；挪威央行举行议息会议。

9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国第二季企业 获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币政策新方向 ”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.939 32.663 32.405-32.939 32.780 7.39 8.03 司 元太外汇经纪公 32.937 32.665 32.400-32.937 32.781 3.38 3.695 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 -0.010/0.005 -0.010/0.005 美元/台币六个月期 -0.035/-0.010 -0.035/-0.010 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 张喜良)