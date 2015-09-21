全球金属：嘉能可出清商品库存，已然下跌的锌价或雪上加霜

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦9月18日 - 随着锌主要厂商嘉能可 出清部分商品库存，以协助偿还债务，可能有大量锌涌向全球市场，让本就下跌的锌价进一步承压。
伦敦金属交易所(LME)锌库存自8月初以来激增逾40%，让投资者措手不及。投资者今年初还将锌作为主要金属投资目标，因预期大型锌矿关闭将导致供应短缺。
“大量锌涌向LME仓储库，对市场是一个巨大冲击，”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示。
但嘉能可宣布一系列举措以降低300亿美元的净债务后，该公司可能给本就供应富足的市场再添阴霾。
嘉能可上月在发布期中财报时表示，正在削减15亿美元“高流动性库存”。上周，该公司又宣布，将运营资本再缩减15亿美元，所采取的方式包括扩大出清库存。
嘉能可没有公布出售库存细节，公司发言人也拒绝置评。
截至6月末，嘉能可拥有236亿美元的库存，但财务报表没有提供商品库存细分列表。嘉能可运营的商品范围涉及从金属到煤，以及谷物。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”