全球金属：嘉能可出清商品库存，已然下跌的锌价或雪上加霜

路透伦敦9月18日 - 随着锌主要厂商嘉能可 出清部分商品库存，以协助偿还债务，可能有大量锌涌向全球市场，让本就下跌的锌价进一步承压。

伦敦金属交易所(LME)锌库存自8月初以来激增逾40%，让投资者措手不及。投资者今年初还将锌作为主要金属投资目标，因预期大型锌矿关闭将导致供应短缺。

“大量锌涌向LME仓储库，对市场是一个巨大冲击，”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示。

但嘉能可宣布一系列举措以降低300亿美元的净债务后，该公司可能给本就供应富足的市场再添阴霾。

嘉能可上月在发布期中财报时表示，正在削减15亿美元“高流动性库存”。上周，该公司又宣布，将运营资本再缩减15亿美元，所采取的方式包括扩大出清库存。

嘉能可没有公布出售库存细节，公司发言人也拒绝置评。