台湾货币市场：提供跨季拆款银行跳增，季底资金无虞

* 提供跨季拆款家数跳增

* 资金浮滥先拆为赢

* 短票与RP利率维持低位

记者 董永年

路透台北9月21日 - 台湾银行短率周一维持在低档。资金调度人士指出，今日提供跨季拆款的金融机构自上周的五、六家跳增至二位数，显示在资金浮滥环境下，去化压力已愈来愈高。

他们表示，扣除顾及资本适足率(BIS)无法提供跨季拆款的银行，目前几乎所有大型金融机构都加入跨季拆款行列。促使银行提前加入的原因，应该是看到累积超额准备已快速突破4,000亿台币，较6、7月提早至少一周，担心季底资金滥在帐上所致。

〞央行冲销不积极，大家怕愈接近季底愈不收，能丢就丢吧。〞一位大型金融机构资调人士说。

今日跨季的两周拆款高位虽走扬至0.450%，不过资调人士认为是拆给小型券商与银行的利率。大型票券商的跨季拆款利率仍维持在0.425%水准。

他们认为，虽然市场对周四央行是否降息的看法并不一致，不过资金浮滥的现况是不会改变的，在经济景气还看不到好转讯号前提下，短率难见走高机会。

路透调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央行周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

本地时间14:23 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.555 32.663

台湾加权股价指数<.TWII 8,307.04 8,462.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.319% 0.320% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.280-0.350% 0.280-0.370%

--一周拆款利率区间 0.320-0.400% 0.320-0.420%

--两周拆款利率区间 0.320-0.450% 0.320-0.440%

**短票稳在低位**

短票方面，票券商交易员表示，短票利率持稳既有区间整理，自保30天跨季短票多以0.46%成交，是否有进一步下调空间，要看周四央行理监事会议结果。

〞静观周四，天花板在那边，纵然不会下去，也上不了。〞一位大型票券公司交易主管说。

另一票券商交易员则称，除了少数一、两家大型行库，其他银行多已接受0.46%的利率水平，接下来会不会跟进，央行理监事会议过后就会有答案。

大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.46-0.47%，月内短票则成交在0.45-0.46%；60天期、90天期短票分别成交在0.47%及0.48%，皆持平上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.467%，前日在0.470%；上日成交量143.35亿台币，前日49.33亿台币。

今日央行存单到期金额为530亿台币，存单到期发行金额稍晚公布。

本周台湾央行存单到期金额为1兆(万亿)287.3亿台币，余日落点分别为周二5,496.5亿、周三1,482.8亿、周四1,911.5亿、周五866.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为303亿台币，至周日累积超额准备为4,161亿台币、 加计前期1%的超额准备5,512亿台币。

**RP利率持稳**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日资金状况持平，主要以到期续做为主。投信对利率较高的公司债RP跨季操作心态较为积极，至于公债多以月内为主。

〞他们怕没券(公司债)可做，最近还是缺货。〞一位大型证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，资金宽松条件没变化，感觉愈来愈多客户愿意将RP利率往区间下缘承作。

今日有台新银行发行49亿台币金融债券，周二、三鸿海 将各发行5亿台币公司债。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48%，少数成交在0.47%；10天期以上公司债RP主要成交在0.58%，少数成交在0.57%，大致持平上日。