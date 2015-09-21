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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 12:18 BJT

《汇市简讯》澳元再次承压，FOMC会议尘埃落定

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    * 澳元/美元周一亚洲时段开在0.7190，交投区间在0.7162-97；最新
报在0.7172
    * 走势颇有节制系因日本金融市场休市，但仍偏空
    * 澳元/美元从开盘就承压；本地股市开盘重挫
    * 澳元或澳股目前为止不见起色，亚洲市场避险情绪降温
    * MSCI明晟亚太地区除日本外股指下跌2.0%，E-迷你指数期货下跌0.
5%，中国沪综指上涨0.7%。
    * 联邦公开市场委员会(FOMC)维持利率不变的决策效应继续发酵，关
注中国周三PMI数据。(完)
  
 (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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