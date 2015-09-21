《汇市简讯》日圆兑美元持坚，受澳元/日圆抛盘影响

0352GMT * 美元/日圆亚洲开盘报119.90，美国盘自119.04上涨 * 在开局震荡走势中触及120.27，今日东京市场因假日休市 * 受MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌约2.0%影响，避险情绪主导 市场 * 在淡静的假日市场中，澳元/日圆的抛盘拖累美元/日圆下跌 * 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议过后的不确定性及市场动荡犹 存 * 这将令美元/日圆承压，尤其是在美债收益率下降之际(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)