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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 12:15 BJT

《汇市简讯》日圆兑美元持坚，受澳元/日圆抛盘影响

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    * 美元/日圆亚洲开盘报119.90，美国盘自119.04上涨
    * 在开局震荡走势中触及120.27，今日东京市场因假日休市
    * 受MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌约2.0%影响，避险情绪主导
市场
    * 在淡静的假日市场中，澳元/日圆的抛盘拖累美元/日圆下跌
    * 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议过后的不确定性及市场动荡犹
存 
    * 这将令美元/日圆承压，尤其是在美债收益率下降之际(完)
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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