中国债市动态：现券收益率及IRS均窄幅波动，交投平淡短期缺乏方向

路透上海9月21日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率窄幅震荡，国债期货微幅走弱，IRS(利率互换)亦变化有限。一级市场方面，上午招标的20年期国债中标利率高于预期，但对二级市场影响不大。

交易员称，基本面弱势、资金面平稳继续支撑债市，但前期调整到位加之周末消息清淡，现券收益率目前暂无进一步破位下行的动力，有待央行公开市场操作及PMI初值等数据的进一步指引。

“上午成交都很少，10年国开在3.7725%、3.775%的位置，零点几个bp(基点)而已，跟上周没什么变化，”上海一银行交易员称。

他认为，现券近期缺乏趋势性方向，波动幅度不大使得交易性机会不多，策略上仍以吃票息为主，“除非公开市场有什么大规模投放，估计概率挺小的；这次季末流动性应该不太需要担心，银行存贷比和缴准考核都松了，比往年好了很多。”

一级市场上，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为3.74%，投标倍数为1.70倍。该债定位高于稍早多位交易员预期的3.63%-3.70%水平。

公开市场方面，随着人民币汇率走势趋于稳定，资金面扰动逐步减缓，央行公开市场上周逆回购顺势缩量操作，当周转为净回笼1,400亿元。 据路透统计，公开市场本周共有900亿元逆回购到期；央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.7800%/3.7700%，上日尾盘为3.7775%/3.7700%；剩余期限近10年的国债150016最新报价 为3.3480%/3.3100%，上日尾盘为3.3350%/3.3100%。