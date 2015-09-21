路透基点：亚洲卫星2.4亿美元红利资本重组贷款额度分配揭晓--TRLPC

路透香港9月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称香港上市的亚洲卫星控股有限公司(Asia Satellite Telecommunications)规模2.4亿美元的五年期红利资本重组贷款已完成额度分配。

八家银行担任牵头行兼簿记行，国泰世华银行、中国信托商业银行、荷兰安智银行和兆丰国际商业银行发起有限银团。

贷款包括A部分2亿美元定期贷款和B部分4,000万美元循环贷款。此贷款提供最高约272个基点的综合收益，起始利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，平均贷款期限为4.5年。

贷款将用于亚洲卫星发放一项最多6亿美元的特殊中期红利。

据亚洲卫星6月24日的股票交易所文件显示，贷款由亚洲卫星全资子公司Asia Satellite Telecommunications Co Ltd和AsiaSat BVI Ltd提供担保。

此项2.4亿美元的红利资本重组贷款是凯雷集团购入亚洲卫星间接权益，及随后全面收购亚洲卫星的7.36亿美元债务融资的一部分。

凯雷首先将收购亚洲卫星大股东Bowenvale的49.5%权益。中信集团持有Bowenvale其余的50.50%权益。Bowenvale为中信集团与通用电气的合资公司，持有亚洲卫星的74.43%股权。

凯雷以债务融资4.96亿美元为一开始的购股及之后的强制性全面收购 筹资。这笔债务分为两部分，分别为2.96亿美元及2亿美元。

亚洲卫星是一家广播及电信市场服务提供商，目前在轨运行的卫星有六颗。

贷款额度分配详情如下：

银行名称 定期贷款(百万美元) 循环贷款(百万美元) 牵头行、簿记行及承贷行 中国信托商业银行 33.33 6.67 国泰世华银行 33.33 6.67 兆丰国际商业银行 33.33 6.67 荷兰安智银行 40 8