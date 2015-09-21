更新版 1-台湾个股：鸿海提出收购夏普LCD业务，欲向苹果融资--日经

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增鸿海评论)
路透东京9月21日 - 日本经济新闻周一报导称，台湾鸿海精密 提出收购日本夏普 旗下处境不佳的液晶显示器(LCD)业务，并计划向美国苹果 融资。
该报导没有具体说明鸿海愿意为这部分亏损业务支付的收购价，但称该公司考虑向苹果融资。苹果是夏普的关键客户之一。
夏普称，目前还不能就该报导发表评论，但透露其“正在考虑重组旗下LCD业务的各种方案”。
鸿海精密也拒绝置评，表示公司的政策是不对市场传闻作回应。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”