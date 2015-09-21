更新版 1-台湾个股：鸿海提出收购夏普LCD业务，欲向苹果融资--日经

(新增鸿海评论)

路透东京9月21日 - 日本经济新闻周一报导称，台湾鸿海精密 提出收购日本夏普 旗下处境不佳的液晶显示器(LCD)业务，并计划向美国苹果 融资。

该报导没有具体说明鸿海愿意为这部分亏损业务支付的收购价，但称该公司考虑向苹果融资。苹果是夏普的关键客户之一。

夏普称，目前还不能就该报导发表评论，但透露其“正在考虑重组旗下LCD业务的各种方案”。