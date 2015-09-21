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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 16:52 BJT

香港已公布经济指标--2015/9/21

时间             经济指标              按年%     前月（季）按年   上年同月（季）按
                                                    %                 年%
 2015年7月     零售销售值                   -2.8          -0.4             -3.2
 2015年7月     零售销售量                   +1.9          +4.4             -4.5
 2015年8月     综合消费物价指数(CPI)        +2.4*         +2.5             +3.9
 2015年8月     甲类消费物价指数(CPI A       +3.0*         +3.4             +4.8
               )                                                      
 2015年第二季  本地生产总值(GDP)            +2.8          +2.4             +2.0
  -----------------------------------------------------------------------------------
                                        15年6-8月%      15年5-7月%       14年5月-7月%
               失业率                       3.3             3.3              3.3
  -----------------------------------------------------------------------------------
               （以下以10亿港元为单位       当月           前月           上年同期
               ）                                                     
 2015年7月     贸易赤字／盈余              -28.43        -45.78            -42.13
                                                                      
 注：   *为已经更新
        ^经修订数据。（完）
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.c
om） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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