《全球汇市》美元兑日圆和欧元下跌，但高于上周美联储决议后的低位

“目前，很难想像美元将跌向上个月底触及的116日圆水准，”他说。

美元兑日圆8月24日触及七个月低位116.15日圆，因围绕中国经济放缓的担忧引发避险情绪和日圆空头回补。但从8月25日之后，美元一直在118.25-121.76日圆区间交投。

交易员表示，美元从周五低点回升更多是因为仓位调整，而非多头回归。

“我们的看法是，本周美元在找寻上行力道方面应该会陷于挣扎，因为对美国利率的预期不太可能向上调整，”澳洲联邦银行(CBA)资深汇市策略师Elias Haddad表示。

由于美联储对全球经济体质看法的语气听起来较为谨慎，本周焦点可能转向中国与周三的采购经理人指数(PMI)报告初值。

由于日本因公众假期休市三天，亚洲交投料偏向清淡。日本金融市场料于周四恢复交易。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1305 1.1305 0.00 -6.55 1.2097

美元/日圆 119.90 119.98 -0.07 0.37 119.68

欧元/日圆 135.55 135.69 -0.10 -6.66 144.78

美元/瑞郎 0.9681 0.9683 -0.02 -2.62 0.9941

英镑/美元 1.5533 1.5531 0.01 -0.26 1.5573

美元/加元 1.3211 1.3223 -0.09 13.71 1.1618

澳元/美元 0.7167 0.7187 -0.28 -12.26 0.8168

新西兰元/美元 0.6349 0.6393 -0.69 -18.57 0.7797

澳元/日圆 85.930 86.180 -0.29 -12.07 97.750

新西兰元/日圆 76.120 76.780 -0.86 -18.59 93.310

英镑/日圆 186.24 186.38 -0.08 0.22 186.38

澳元/新西兰元 1.1285 1.1202 0.74 7.79 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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