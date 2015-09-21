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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 13:36 BJT

路透基点：苏州新高绿建11亿元人民币贷款结案--TRLPC

路透香港9月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，苏州新高绿建建设发展有限公司11亿元人民币(1.77亿美元)三年期分期偿还贷款已经于8月底结案。

中国农业银行和中信银行为牵头行、簿记行兼承销行，另外两家银行在一般银团阶段加入。

贷款以土地和建筑抵押，利率为中国人民银行贷款利率的115%。

贷款将在一年宽限期过后，分五次每半年不等额偿还：4.5%(第1-3次)，41%(第4次)和45.5%(第5次)。

所筹资金将用于江苏省苏州市的一个房地产项目。国有企业苏州高新区经济发展集团总公司为贷款提供担保。

借款人是一家房地产开发商，成立于去年9月。

额度分配情况如下(单位：百万元人民币)

牵头行、簿记行兼承销行

中国农业银行 300

中信银行 300

参贷行

江苏银行 300

上海银行 200

总额 1,100 (完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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