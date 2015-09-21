路透基点：苏州新高绿建11亿元人民币贷款结案--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，苏州新高绿建建设发展有限公司11亿元人民币(1.77亿美元)三年期分期偿还贷款已经于8月底结案。
中国农业银行和中信银行为牵头行、簿记行兼承销行，另外两家银行在一般银团阶段加入。
贷款以土地和建筑抵押，利率为中国人民银行贷款利率的115%。
贷款将在一年宽限期过后，分五次每半年不等额偿还：4.5%(第1-3次)，41%(第4次)和45.5%(第5次)。
所筹资金将用于江苏省苏州市的一个房地产项目。国有企业苏州高新区经济发展集团总公司为贷款提供担保。
借款人是一家房地产开发商，成立于去年9月。
额度分配情况如下(单位：百万元人民币)
牵头行、簿记行兼承销行
中国农业银行 300
中信银行 300
参贷行
江苏银行 300
上海银行 200
总额 1,100 (完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”