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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 14:07 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月21日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行         30            1        周二招标      固息金融债    9/23-9/24
                 30            3                      固息增发债    
                 30            5                      固息金融债   
                 30            7                      固息增发债  
                100           10                      固息增发债    
                    (2015第19、17、20、16和18期新发/增发债)
 *国开行       至多6.7亿美元   3        周二簿记      境内美元债    9/22-9/29
                    (利率3M Libor+100bp)
 *信达资产管理   20            3        周二簿记      固息金融债    9/22-9/24 
                 40            5                      固息金融债
                100           10                      固息金融债 
 *农发行         60            5       *周三招标      固息增发债    9/24-9/25
                 60            7                      固息增发债   
                 60            10                     固息增发债 
                     (第20期、第12期和第五期增发债)
  进出口行       40            1       *2.6473%       固息增发债    9/17-9/21
                 40           10       *3.8153%       固息增发债
                      (2015第11期和第14期增发债)   
 *农发行         60            5       *3.5779%       固息增发债    9/21-9/22
                 60            7       *3.8546%       固息增发债   
                 60            10      *3.8663%       固息增发债  
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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