《中国金融债发行日程表》--9月21日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 30 1 周二招标 固息金融债 9/23-9/24 30 3 固息增发债 30 5 固息金融债 30 7 固息增发债 100 10 固息增发债 (2015第19、17、20、16和18期新发/增发债) *国开行 至多6.7亿美元 3 周二簿记 境内美元债 9/22-9/29 (利率3M Libor+100bp) *信达资产管理 20 3 周二簿记 固息金融债 9/22-9/24 40 5 固息金融债 100 10 固息金融债 *农发行 60 5 *周三招标 固息增发债 9/24-9/25 60 7 固息增发债 60 10 固息增发债 (第20期、第12期和第五期增发债) 进出口行 40 1 *2.6473% 固息增发债 9/17-9/21 40 10 *3.8153% 固息增发债 (2015第11期和第14期增发债) *农发行 60 5 *3.5779% 固息增发债 9/21-9/22 60 7 *3.8546% 固息增发债 60 10 *3.8663% 固息增发债 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次