马来西亚金融：美国FBI对马来西亚国有基金1MDB洗钱指控展开调查--WSJ

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡9月20日 - 华尔街日报(WSJ)周日引述未具名消息人士报导称，美国联邦调查局(FBI)已经就陷入困境的马来西亚国有基金一马发展(1MDB)的洗钱指控展开调查。
报导引述“一位知情人士”称，对1MDB的调查范围并不清楚。
FBI和1MDB均未对置评请求作出回复。
此前不久，马来西亚执政党一名前成员在前往美国前被逮捕，他原本计划在美国报警，并敦促美国当局调查1MDB的洗钱指控。
马来西亚总理纳吉布担任1MDB的咨询委员会主席。该基金因110亿美元债务及财务管理不善问题而备受争议。
随着围绕该基金的丑闻不断发酵，一系列国际调查已经展开。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”