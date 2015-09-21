国际油市：油价上涨1%，因美国钻探活动放缓

美国能源企业连续第三周削减活跃钻机数，体现了原油市场最新的颓势，已令钻油商暂停生产计划，周一油价因而小幅上涨。

0535 GMT，美国原油期货 上涨0.53美元，报每桶45.21美元。布兰特原油期货 上涨0.5美元或逾1%，报每桶47.97美元。

“当前活跃钻机数量显示，从Permian、Eagle Ford、Bakken与Niobrara等地的页岩油企横向与纵向钻机数量的观察来看，2015年第二至第四季美国日均产量料下滑25.5万桶，”高盛表示。

“2015年第四季较上年同期日产量料增长12万桶，较上周预估的12.5万桶下滑，”高盛表示。

分析师称，由于生产商难以削减足够的成本，低油价长期来说将显现更大影响。(完)

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