国际油市：油价上涨1%，因美国钻探活动放缓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国能源企业连续第三周削减活跃钻机数，体现了原油市场最新的颓势，已令钻油商暂停生产计划，周一油价因而小幅上涨。
0535 GMT，美国原油期货 上涨0.53美元，报每桶45.21美元。布兰特原油期货 上涨0.5美元或逾1%，报每桶47.97美元。
“当前活跃钻机数量显示，从Permian、Eagle Ford、Bakken与Niobrara等地的页岩油企横向与纵向钻机数量的观察来看，2015年第二至第四季美国日均产量料下滑25.5万桶，”高盛表示。
“2015年第四季较上年同期日产量料增长12万桶，较上周预估的12.5万桶下滑，”高盛表示。
分析师称，由于生产商难以削减足够的成本，低油价长期来说将显现更大影响。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/张若琪 审校 白云/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”