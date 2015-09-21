《汇市简讯》欧洲盘初：本周伊始避险心态罩顶

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 澳元兑美元跌0.43%，新西兰元/美元跌0.92%，美元兑韩元涨1.07%，美元兑马币升1.17%
* E-迷你标普期指下跌0.33%，中国股市沪综指涨0.84%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2.0%，布兰特原油涨1.01%
* 希腊左翼领导人齐普拉斯选举中意外大胜，再次获得四年任期
* 美联储决策官员意见分歧，然全球经济疑虑胜过国内成长表现
* ECB首席经济学家重申，必要时央行将“迅速果断”行动--报载 (完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。