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市场报道 | 2015年 9月 21日 星期一 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：本周伊始避险心态罩顶

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* 澳元兑美元跌0.43%，新西兰元/美元跌0.92%，美元兑韩元涨1.07%，美元兑马币升1.17%

*　E-迷你标普期指下跌0.33%，中国股市沪综指涨0.84%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2.0%，布兰特原油涨1.01%

* 希腊左翼领导人齐普拉斯选举中意外大胜，再次获得四年任期

* 美联储决策官员意见分歧，然全球经济疑虑胜过国内成长表现

* ECB首席经济学家重申，必要时央行将“迅速果断”行动--报载 (完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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