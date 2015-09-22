英中关系：英商务大臣力邀中国富人赴英投资，相信中国ODI仍会增长

路透上海9月22日 - 在英国内阁数位高官本周组团访问中国之际，英国内阁商务大臣萨伊德·贾维德周二在上海特别出席了一场面对中国高净值人群的活动，力陈赴英投资的优势，邀请中国企业家和富人们继续向英国投资。

他在参与诺亚财富 举办的客户内部活动时指出，中国对外直接投资（ODI）近年来一直相当强劲。虽然近期中国经济有一些波动，但他对中国经济长期基本面仍有信心，相信未来中国对外投资依然会保持增长势头。

贾维德称，中国对英国的投资超过任何欧洲国家，去年英国获得的中国投资要超过法国、意大利和德国获得的中国投资总和。从本次访问中国获得的信息来看，中国对于投资英国仍有较大兴趣。

在解释为何会出席这一民间活动时，他表示，“要得到包括中国在内的海外投资，英国需要与美国、德国、日本等竞争。”

英国贸易投资总署（UKTI）周二还与诺亚达成战略伙伴关系，UKTI将为诺亚的客户提供定制计划，确保诺亚的高净值客户在英国投资、慈善事业、教育和文化交流有广泛并且最合适的机会。

据中国商务部统计，2013年，中国对外直接投资规模前20大国家和地区中，英国名列第八位(14.2亿美元)，排名前三的则是中国香港、英属维尔京群岛和开曼群岛。中资企业在英国投资主要集中在金融、贸易、运输、电信服务及研发、制造、文化传媒旅游、地产等七大行业群。