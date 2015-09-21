台湾股市：随美股收低1.83%，金融股因央行可能降息而走弱

路透台北9月21日 - 台湾股市周一收跌1.83%，受上日美股下跌拖累。分析师表示，亚洲股市表现普遍不佳，金融股也因本周四央行会议可能宣布降息而走弱。目前台股上缘在季线约8,502点，略显压力。

台湾加权股价指数 收跌1.83%或155.10点，报8,307.04点；今日成交初值 为756.70亿台币，上交易日修正后为952.76亿。

凯基投顾分析师张明祥说，〞今天就是电子股和金融股弱，电子股主要是美股大跌影响，金融股则是央行可能降息，让金融股利差缩小。〞

金融保险类指数 收跌2.44%，表现逊于大盘。一般认为央行若降息可能缩减金融业的利差，不利营运。

路透上周五最新调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央行周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

张明祥表示，目前台股大盘位于反弹趋势的上缘，这线型仍然向上，因而尚不能判定本波的反弹已经结束。只不过，目前季线8,502点呈现下弯，压力沈重。

此外，他也提到，近日面板厂传出裁员，且产业第三季的获利较第二季大不如前，这令台股盘面上的大型权重股表现不佳，也影响今日台股走势。

他预估，预估台股区间先在月线的8,126及季线8,502点之间震荡。

美股周五收低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率近零的决定，引发投资者担心全球成长持续疲弱对美国企业盈利构成的潜在影响。

本地时间13:40，MSCI亚太明晟指数 跌1.95%，中国股市沪综指 约涨0.97%，至于韩股 则收跌1.57%。(完)

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