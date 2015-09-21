韩国经济：国会预算局将2016年经济成长预期下调至3.0%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
该报告指出，家庭债务增加及企业和消费者信心低迷是增长面临的内部下行风险。
NABO还说，从资本投资来看，2016年内需可能较今年温和改善，出口料将追随全球整体需求回升势头，较今年有所反弹。
NABO还称，韩国2016年将继续实现经常帐盈余，到年底时经常帐盈余料将占国内生产总值(GDP)的6.8%。
该预期比韩国央行和企划财政部最新的预期悲观。韩国央行和企划财政部均预计,韩国经济明年将增长3.3%。韩国央行预计今年经济将增长2.8%，企划财政部的预期为增长3.1%。
韩国经济在2014年增长3.3%。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 戴素萍/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”