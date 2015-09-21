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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 15:05 BJT

韩国经济：国会预算局将2016年经济成长预期下调至3.0%

该报告指出，家庭债务增加及企业和消费者信心低迷是增长面临的内部下行风险。

NABO还说，从资本投资来看，2016年内需可能较今年温和改善，出口料将追随全球整体需求回升势头，较今年有所反弹。

NABO还称，韩国2016年将继续实现经常帐盈余，到年底时经常帐盈余料将占国内生产总值(GDP)的6.8%。

该预期比韩国央行和企划财政部最新的预期悲观。韩国央行和企划财政部均预计,韩国经济明年将增长3.3%。韩国央行预计今年经济将增长2.8%，企划财政部的预期为增长3.1%。

韩国经济在2014年增长3.3%。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 戴素萍/张荻)

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