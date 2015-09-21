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市场报道 | 2015年 9月 21日 星期一 14:45 BJT

《汇市简讯》欧元/美元波动区间上缘位于100小时均线

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* 欧元/美元亚洲低点为1.1266。穆迪在周五纽约时段尾盘调降法国评级

* 在市场关注股市颓势时，纽约时段低点为1.1267

* 周末期间圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表强硬评论，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称上周FED暂不升息是“接近五五波”的决议

* 欧元/美元目前升向亚洲交易区间的上缘(1.1322)，阻力位在100日移动均线切入位

* 技术图表： link.reuters.com/jar65w

* 交易商做空程度不若以往，但仍持欧元空仓 (完)

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(编译 张明钧; 审校 于春红)

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