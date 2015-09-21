《汇市简讯》欧元/美元波动区间上缘位于100小时均线

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/美元亚洲低点为1.1266。穆迪在周五纽约时段尾盘调降法国评级
* 在市场关注股市颓势时，纽约时段低点为1.1267
* 周末期间圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表强硬评论，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称上周FED暂不升息是“接近五五波”的决议
* 欧元/美元目前升向亚洲交易区间的上缘(1.1322)，阻力位在100日移动均线切入位
* 技术图表： link.reuters.com/jar65w
* 交易商做空程度不若以往，但仍持欧元空仓 (完)
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(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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