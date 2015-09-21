台湾债市：指标10年券殖利率开低收高，央行理监事会前料陷入量缩盘整

* 指标10年公债殖利率开低收高 * 央行理监事会前料陷入量缩盘整 * 明日104/12主交投料在1.168-1.20% 路透台北9月21日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周一开低收高；交易员表示，早盘10 4/12殖利率随美债趋跌，但因央行理监事会等变数当前及殖利率已跌近1.168%的标售利率，令市场追价意愿不 足及出现停利卖压，让终场殖利率反转收扬，市场普遍预期在央行理监事会前料台债将陷入量缩整理格局。 他们指出，本周债市重大变数较多，包括周三公布第四季发债计画及周四央行召开理监事会议，且此波10 4/12殖利率已率先反应美国暂缓升息致台湾降息预期升温的利多，短线台债交投气氛转趋观望，即使今日台股 重挫也无法提振市场追价意愿。 今日104/12殖利率盘中低位来到1.1700%，创一周半盘中低位，前波低位为9月9日的1.1680%。 〞在这边大家都会三思，大家不愿意赌这么大。〞一位大型民营银行台债交易员说。 上述交易员也称，由于时序渐逼近央行理监事会，已经有交易商退场观望，带动市场追价意愿降低，且今 日104/12殖利率一接近1.17%低位即面临停利卖压，短线台债交投横向盘整机率较高。 另位大型票券商台债交易员提及，市场除了聚焦第三季底央行理监事会否降息外，也关注央行会否再度调 降隔夜拆款代收利率，如央行利率政策有任何变化，皆将牵动市场的敏感神经，因此市场屏息以待央行利率决 议出炉，周四前料续处观望整理态势。 交易员预估，明日10年公债104/12殖利率主要区间暂看在1.168-1.20%；五年公债104/9殖利率主要区间则 暂看在0.80-0.83%。 美国公债收益率周五走低，延续前一日的跌势，周四美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持利率不变，市 场对联储年内是否会收紧政策的疑虑加深。其中指标10年期公债收益率触及一周半最低2.13%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +0.12 1.1900% 1.1700-1.1900% 66.00 此外，台湾股市 周一收跌1.83%，受上日美股下跌拖累。分析师表示，亚洲股市表现普遍不佳，金 融股也因本周四央行会议可能宣布降息而走弱。目前台股上缘在季线约8,502点，略显压力。 本周全球重要经济事件和数据包括： 9/21(一)：台湾公布8月外销订单金额年变动率；美国8月成屋销售；德国8月生产者物价指数；亚特兰大 联储总裁洛克哈特、加拿大央行总裁波洛兹、西班牙央行总裁林德皆将发表演说。 9/22(二)：美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数；欧元区9月消费者信心指数初值；美国联邦住房 金融局(FHFA)7月房价指数；英国9月工业联盟(CBI)总工业订单差值；澳洲第二季房价指数；瑞士8月贸易收支 ；中国国家主席习近平于22日-25日对美国进行国事访问；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在阿拉巴马州 全球事务委员会发表演说；英国央行副总裁夏菲克在大卫-休谟学院主办的晚宴上讲话。 9/23(三)：台湾公布8月工业生产指数年变动率、中国财新9月制造业PMI初值、美国9月Markit制造业PMI 初值；欧元区、德国及法国等9月Markit制造业PMI初值；新西兰8月进出口及贸易收支；加拿大7月零售销售； 法国第二季国内生产总值(GDP)修正值；欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会听证会上发言；英国央行举行金融政 策委员会(FPC)会议；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶轮社发表讲话。 9/24(四)：台湾央行宣布利率决定；美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新屋销售年率；美国 芝加哥联储8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；英国银行业者协会(BBA)8月抵押贷款批准件数；德国及法 国公布9月企业景气判断指数；德国10月GfK消费者信心指数；德国及法国9月企业景气指数；美联储主席叶伦 在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话；欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表 有关货币政策的讲话；欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况；挪威央行举行议息会议。 9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国 第二季企业获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币 政策新方向”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/12 1.1900 5 104/9 0.8100 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)