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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 15:00 BJT

台湾债市：指标10年券殖利率开低收高，央行理监事会前料陷入量缩盘整

* 指标10年公债殖利率开低收高
    * 央行理监事会前料陷入量缩盘整
    * 明日104/12主交投料在1.168-1.20%

    路透台北9月21日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周一开低收高；交易员表示，早盘10
4/12殖利率随美债趋跌，但因央行理监事会等变数当前及殖利率已跌近1.168%的标售利率，令市场追价意愿不
足及出现停利卖压，让终场殖利率反转收扬，市场普遍预期在央行理监事会前料台债将陷入量缩整理格局。
    
    他们指出，本周债市重大变数较多，包括周三公布第四季发债计画及周四央行召开理监事会议，且此波10
4/12殖利率已率先反应美国暂缓升息致台湾降息预期升温的利多，短线台债交投气氛转趋观望，即使今日台股
重挫也无法提振市场追价意愿。
    
    今日104/12殖利率盘中低位来到1.1700%，创一周半盘中低位，前波低位为9月9日的1.1680%。
    
    〞在这边大家都会三思，大家不愿意赌这么大。〞一位大型民营银行台债交易员说。
    
    上述交易员也称，由于时序渐逼近央行理监事会，已经有交易商退场观望，带动市场追价意愿降低，且今
日104/12殖利率一接近1.17%低位即面临停利卖压，短线台债交投横向盘整机率较高。
   
    另位大型票券商台债交易员提及，市场除了聚焦第三季底央行理监事会否降息外，也关注央行会否再度调
降隔夜拆款代收利率，如央行利率政策有任何变化，皆将牵动市场的敏感神经，因此市场屏息以待央行利率决
议出炉，周四前料续处观望整理态势。
    
    交易员预估，明日10年公债104/12殖利率主要区间暂看在1.168-1.20%；五年公债104/9殖利率主要区间则
暂看在0.80-0.83%。
    
    美国公债收益率周五走低，延续前一日的跌势，周四美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持利率不变，市
场对联储年内是否会收紧政策的疑虑加深。其中指标10年期公债收益率触及一周半最低2.13%。 
                              
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                  +0.12      1.1900%   1.1700-1.1900%      66.00
 
    此外，台湾股市       周一收跌1.83%，受上日美股下跌拖累。分析师表示，亚洲股市表现普遍不佳，金
融股也因本周四央行会议可能宣布降息而走弱。目前台股上缘在季线约8,502点，略显压力。            
    
    本周全球重要经济事件和数据包括：
    9/21(一)：台湾公布8月外销订单金额年变动率；美国8月成屋销售；德国8月生产者物价指数；亚特兰大
联储总裁洛克哈特、加拿大央行总裁波洛兹、西班牙央行总裁林德皆将发表演说。
    
    9/22(二)：美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数；欧元区9月消费者信心指数初值；美国联邦住房
金融局(FHFA)7月房价指数；英国9月工业联盟(CBI)总工业订单差值；澳洲第二季房价指数；瑞士8月贸易收支
；中国国家主席习近平于22日-25日对美国进行国事访问；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在阿拉巴马州
全球事务委员会发表演说；英国央行副总裁夏菲克在大卫-休谟学院主办的晚宴上讲话。
    
    9/23(三)：台湾公布8月工业生产指数年变动率、中国财新9月制造业PMI初值、美国9月Markit制造业PMI
初值；欧元区、德国及法国等9月Markit制造业PMI初值；新西兰8月进出口及贸易收支；加拿大7月零售销售；
法国第二季国内生产总值(GDP)修正值；欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会听证会上发言；英国央行举行金融政
策委员会(FPC)会议；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶轮社发表讲话。
    
    9/24(四)：台湾央行宣布利率决定；美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新屋销售年率；美国
芝加哥联储8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；英国银行业者协会(BBA)8月抵押贷款批准件数；德国及法
国公布9月企业景气判断指数；德国10月GfK消费者信心指数；德国及法国9月企业景气指数；美联储主席叶伦
在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话；欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表
有关货币政策的讲话；欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况；挪威央行举行议息会议。
    
    9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国
第二季企业获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币
政策新方向”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。
    
         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                      没有成交
         10      104/12                        1.1900
          5       104/9                        0.8100
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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