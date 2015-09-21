澳洲股市：收跌2%，受全球增长担忧拖累

路透悉尼9月21日 - 澳洲股市周一下跌2%，个股全线下挫，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周决定暂不升息，这引发了对全球增长的担忧。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌104.3点至5,066.2点，并创下9月10日以来的最大单日百分比跌幅。该指数之前三日连续上涨，周五涨0.5%。