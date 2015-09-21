澳洲股市：收跌2%，受全球增长担忧拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼9月21日 - 澳洲股市周一下跌2%，个股全线下挫，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周决定暂不升息，这引发了对全球增长的担忧。
澳股S&P/ASX 200指数 收跌104.3点至5,066.2点，并创下9月10日以来的最大单日百分比跌幅。该指数之前三日连续上涨，周五涨0.5%。
近来全球股市震荡令投资者感到不安，在中国市场动荡后，对全球放缓的担忧继续打击人气，美联储决定维持利率不变也加剧了市场担忧。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”