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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 14:58 BJT

澳洲股市：收跌2%，受全球增长担忧拖累

路透悉尼9月21日 - 澳洲股市周一下跌2%，个股全线下挫，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周决定暂不升息，这引发了对全球增长的担忧。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌104.3点至5,066.2点，并创下9月10日以来的最大单日百分比跌幅。该指数之前三日连续上涨，周五涨0.5%。

近来全球股市震荡令投资者感到不安，在中国市场动荡后，对全球放缓的担忧继续打击人气，美联储决定维持利率不变也加剧了市场担忧。(完)

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