中欧金融：泛欧交易所与上海证交所结盟，在中国推进数据业务

路透9月21日 - 泛欧交易所 表示，将与上海证券交易所合作，在中国推销现货、衍生品、大宗商品和指数数据，以提高该所上市公司的知名度。

泛欧交易所在声明中称，上海证券交易所旗下的上证所信息网络有限公司将担任其在中国的市场数据代理。泛欧交易所是欧洲大陆最大交易所--巴黎证券交易所的母公司。