中欧金融：泛欧交易所与上海证交所结盟，在中国推进数据业务

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月21日 - 泛欧交易所 表示，将与上海证券交易所合作，在中国推销现货、衍生品、大宗商品和指数数据，以提高该所上市公司的知名度。
泛欧交易所在声明中称，上海证券交易所旗下的上证所信息网络有限公司将担任其在中国的市场数据代理。泛欧交易所是欧洲大陆最大交易所--巴黎证券交易所的母公司。
泛欧交易所与伦敦证券交易所和德意志交易所在公司上市方面存在竞争，旗下在巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、伦敦和里斯本设有交易所。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”