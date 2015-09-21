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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 16:00 BJT

《全球汇市》美元持坚，欧洲央行和日本央行温和立场支撑背离交易

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1310 1.1305 0.04 -6.51 1.2097

美元/日圆 120.12 119.98 0.12 0.55 119.68

欧元/日圆 135.86 135.56 0.22 -6.45 144.77

美元/瑞郎 0.9677 0.9683 -0.06 -2.66 0.9941

英镑/美元 1.5555 1.5531 0.15 -0.12 1.5573

美元/加元 1.3198 1.3223 -0.19 13.60 1.1618

澳元/美元 0.7176 0.7187 -0.15 -12.15 0.8168

新西兰元/美元 0.6356 0.6393 -0.58 -18.48 0.7797

欧元/瑞郎 1.0948 1.0940 0.07 -8.96 1.2026

欧元/英镑 0.7269 0.7271 -0.03 -6.27 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3395 9.3211 0.20 -0.74 9.4688

美元/挪威克朗 8.1684 8.1566 0.14 9.32 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/高琦/汪红英；审校 李春喜/许娜)

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