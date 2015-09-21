中国债市：二重集团中票及二重重装企业债暂停交易，正论证偿债方案

路透上海9月21日 - 中国第二重型机械集团公司周一公告称，公司正在对其发行的中票“12二重集MTN1” 偿债方案进行论证，存在重大不确定性。为保护投资者利益，该期中票于今日下午开始暂停交易，直至相关事项确定后恢复交易并披露有关结果。

二重集团控股子公司二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（简称二重重装）也同时公告称，其发行的企业债“08二重债” 亦自今日下午开始暂停交易。目前该公司正在研究、决策该期债券的偿债方案，存在重大不确定性。

二重集团在此次公告中再度提示，该期中票9月26日利息偿付存在不确定性，公司目前正在通过多种途径筹集偿债资金。该公司2014年度发生巨额亏损、2015年持续亏损，主要原因为受宏观经济环境影响，主导产品市场需求持续低迷，且所处行业产能严重过剩，导致市场竞争异常激烈，产品价格继续下滑。

由于被债权人申请重整，上周二(15日)，二重集团及二重重装分别公告提示，“12二重集MTN1”与“08二重债”存在按期兑付风险，其中二重集团中票本年度的利息或无法按期支付，付息日应为9月26日。

此前，天威集团所发中票(11天威MTN2)在今年4月21日未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。若此次二重中票无法按期付息，将成为国企违约第二例。

二重集团此前公告指出，公司收到四川省德阳市中级法院送达的通知书，通知书称债权人机械工业第一设计研究院以公司不能清偿到期债务并明显缺乏清偿能力及具有重整价值为由，向法院提交了针对公司的重整申请。根据企业破产法，如果德阳中院裁定受理重整申请，则将在德阳中院裁定受理重整申请时视为到期，并同时停止计息。

另根据企业破产法，法院受理重整申请后，债务人对个别债权人的债务清偿无效；因此若德阳中院在9月28日（即公司发行中票本年度付息日）之前裁定受理重整申请，公司依法将不能按期向“12二重集MTN1”持有人支付本期利息。届时，持有人应当向法院指定的管理人申报债权，并根据重整计划的规定统一受偿。

二重集团中票“12二重集MTN1”付息日为每年9月26日，将于2017年到期兑付；二重重装企业债“08二重债”则将于今年10月14日到期兑付。（完）

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here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)