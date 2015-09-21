金属期市：伦铜自两周低点反弹，因数据显示中国铜进口增加

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0216GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.6%至每吨5,284美元，此前最低触及每吨5,208美元，为9月8日以来最低。
美联储上周推迟升息令市场风险偏好受到打压，并放大了对中国经济放缓可能拖累全球经济成长的担忧情绪。
上海期货交易所主力期铜合约 下跌1.4%，至每吨40,340元人民币，盘中也触及两周低位。
中国和欧元区本周将公布的商业信心数据将就全球经济走向提供一些指引。
市场显现铜人气渐升迹象，因投资者聚焦点已转回供应面担忧方面。智利地震仅引发对采矿业务的短时破坏，但却令投资者清楚地意识到供应的脆弱性。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，截至2015年9月15日当周对冲基金和或资产管理公司的铜期货持仓转为净多头状况。
其他金属方面，LME三个月期锌 跌1.7%，LME期镍涨2.3%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 李春喜/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”