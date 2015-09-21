金属期市：伦铜自两周低点反弹，因数据显示中国铜进口增加

美联储上周推迟升息令市场风险偏好受到打压，并放大了对中国经济放缓可能拖累全球经济成长的担忧情绪。

市场显现铜人气渐升迹象，因投资者聚焦点已转回供应面担忧方面。智利地震仅引发对采矿业务的短时破坏，但却令投资者清楚地意识到供应的脆弱性。