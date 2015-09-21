更新版 1-中国汇市：人民币随中间价小幅收跌，习近平访美前市场整体持稳

* 人民币收盘随中间价小幅下跌，但6.37元附近支撑明显 * 关键点位央行入市干预迹象明显，汇市料整体持稳 * 重点关注习访美期间会谈进展 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海9月21日 - 人民币兑美元即期 周一随中间价小幅收跌，但6.37元附近支撑较强。交易 员表示，国家主席习近平访美在即，汇市交投整体清淡，当然人民币贬值预期短期内仍难以消除，央行亦难“ 脱身”；离岸CNH离岸贬值预期较在岸略高，且未受干预影响而跌幅较大，但在岸汇率续持稳概率偏高之际， 预计离岸CNH也难有明显方向。 他们并指出，离岸CNH 午后跌幅进一步加大，与在岸价差也再度阔到350个点子左右；而在岸因人 民币短期可预见的触发汇率波动的因素较为有限，汇率维持盘整的可能性大。 “人民币短期只能说有蓄势待发的样子，走出一轮升值趋势不太可能，当然大跌可能性也不高，(未来走 向)需要更多因素来触发。”一中资行交易员表示。 截止北京时间16:30，离岸CNH报6.4044，下跌超过170个点子；国际美元 报95.01，较上周五94.86 小幅上涨。 “央行少量在市场上干预，(美元/人民币)6.37都没上去过，习主席访美(期间)预期也不会动，央行也会 出手。”一外资行交易员表示，“目前还是稳定吧，估计6.37附近还需盘整一段时间，后续走势要看访美会谈 的情况。” 中国国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。 人民币兑美元即期成交量 为186亿美元，较上日151亿美元放大近两成，但仍不足200亿 美元。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。 中国人民币在纳入国际货币基金组织特别提款权方面再获支持，中国副总理马凯周一表示，英国支持人民 币加入IMF的SDR篮子。 全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周一扳回跌幅，投资者在权衡美联储上周宣布暂不升息后，欧洲央行和 日本央等行其他主要央行是否可能放宽政策。交易商称，季末投资者为均衡债券和股市投资组合而产生的美元 需求也给美元带来支撑。 新兴汇市方面，多数新兴亚币周一下跌，因上周美联储宣布将指标利率维持不变后，围绕全球尤其是中国 经济成长放缓的担忧再度升温。马币(林吉特) 领跌，韩元 和泰铢 也双双下滑 中国外汇交易中心周一更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3686。外汇交易中心自8月24日开始，每天 五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3691 6.3643 -0.08% 中间价 6.3676 6.3607 -0.11% 成交额 186.14亿美元 151亿美元 日内相对中间价最大波幅 -0.03%(上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 26 6.367 6.3696 今年以来升贬幅度 -2.59% 2005年汇改以来升贬幅度 29.95% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 1,280 FXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4036 6.386 一年期NDF 6.571 6.565 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)