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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 16:21 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月21日

路透香港9月21日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:20时，1
 港元=0.82176人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为32%，高于上交易日收盘的29.64%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.42      4.73      1.14
 建设银行                                          5.38      5.53      1.18
 中国银行                                          3.85      3.53      1.33
 农业银行                                          3.12      3.06      1.24
 招商银行                                         17.57     18.50      1.16
 中信银行                                          6.05      4.75      1.55
 交通银行                                          6.19      5.61      1.34
 民生银行                                          8.76      7.52      1.42
 中国人寿                                         26.26     28.20      1.13
 中国平安                                         30.96     40.05      0.94
 中国太保                                         23.55     29.95      0.96
 中信证券                                         13.94     15.32      1.11
 新华人寿                                         37.45     34.25      1.33
 海通证券                                         13.32     12.02      1.35
 华能国际                                          9.09      8.89      1.24
 大唐发电                                          5.71      3.15      2.21
 华电国际                                          7.26      6.61      1.34
 中煤能源                                          6.52      3.25      2.44
 中国神华                                         15.34     12.50      1.49
 中国石油                                          8.47      5.71      1.81
 兖州煤业                                          9.27      3.85      2.93
 中国石化                                          5.00      5.13      1.19
 上海石化                                          7.08      3.05      2.82
 中海油服                                         17.23      8.48      2.47
 仪征化纤                                          9.72      2.66      4.45
 中国铝业                                          5.10      2.66      2.33
 江西铜业                                         14.15     10.46      1.65
 洛阳钼业                                         11.36      4.27      3.24
 紫金矿业                                          3.55      2.19      1.97
 马钢股份                                          3.40      1.84      2.25
 鞍钢股份                                          5.01      3.61      1.69
 重庆钢铁                                          3.22      1.25      3.13
 海螺水泥                                         18.08     24.10      0.91
 洛阳玻璃                                         22.13      4.80      5.61
 京城机电                                         13.29      5.40      2.99
 中联重科                                          5.29      3.04      2.12
 金隅股份                                          8.34      5.94      1.71
 中国国航                                          7.80      6.23      1.52
 东方航空                                          7.60      4.54      2.04
 南方航空                                          7.76      5.38      1.76
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.86
 中海集运                                          8.73      3.11      3.42
 中集集团                                         18.47     13.92      1.61
 中海发展                                         11.08      5.49      2.46
 宁沪高速                                          7.82      9.61      0.99
 深高速                                            6.00      5.22      1.40
 成渝高速                                          4.59      2.59      2.16
 皖通高速                                          9.75      6.58      1.80
 广深铁路                                          4.57      3.31      1.68
 中国南车                                         14.43     10.36      1.69
 中国交建                                         12.94     10.30      1.53
 中国铁建                                         15.22     11.94      1.55
 中国中铁                                         11.99      7.54      1.94
 长城汽车                                         27.86     23.60      1.44
 比亚迪                                           56.07     36.85      1.85
 广汽集团                                         19.02      5.68      4.07
 青岛啤酒                                         32.27     35.05      1.12
 白云山                                           26.18     20.15      1.58
 新华制药                                         12.15      5.00      2.96
 海信科龙                                          7.67      4.07      2.29
 南京熊猫                                         13.45      5.50      2.98
 晨鸣纸业                                          6.53      3.20      2.48
 上海医药                                         18.53     17.00      1.33
 中兴通讯                                         16.60     18.20      1.11
 东方电气                                         13.18      8.52      1.88
 潍柴动力                                          9.03      7.93      1.39
 东北电气                                          5.36      1.94      3.36
 广船国际                                         33.03     18.88      2.13
 经纬纺机                                         16.25     11.14      1.78
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.06
 一拖股份                                          9.68      4.73      2.49
 北辰实业                                          4.55      2.31      2.40
 创业环保                                          8.35      4.37      2.33
 中国中冶                                          7.79      2.86      3.31
 金风科技                                         14.42     13.72      1.28
 丽珠                                             69.45     40.00      2.11
 万科                                             13.18     16.70      0.96
 郑煤机                                            6.50      3.34      2.37
 大连港                                            5.33      2.55      2.54
 山东墨龙                                          7.79      2.72      3.49
 浙江世宝                                         30.03      6.37      5.74
 复星医药                                         23.75     25.25      1.14
 光大银行                                          4.15      3.43      1.47
 东江环保                                         16.91     11.90      1.73
 上海电气                                         12.12      4.49      3.28
 广发证券                                         13.63     14.84      1.12
 华泰证券                                         14.32     15.84      1.10
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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