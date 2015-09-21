欧洲个股：苏黎世保险称可能达到中期财务目标低端，仍关注收购机会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透苏黎世9月21日 - 苏黎世保险 周一表示，可能达到中期财务目标的低端水平，并且仍然在寻求并购机会。此前，该公司宣布放弃收购英国保险公司RSA 的计划，因为中国天津港爆炸事故给其保险业务造成亏损。
苏黎世保险表示，可能达到中期股东权益报酬率(ROE)目标区间12-14%的低端。
苏黎世保险称在对RSA进行审慎调查时并未发现任何问题。一位公司发言人称，苏黎世保险仍在寻找恰当的并购机会，只是对于目标的要求将更加严格。
虽然苏黎世保险不排除进一步上调天津爆炸案带来的损失，但公司表示大约2.75亿美元的损失估计是很切合实际的，预计不会有较大的上修。(完)
(编译 高琦 审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”