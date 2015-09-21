欧洲个股：苏黎世保险称可能达到中期财务目标低端，仍关注收购机会

路透苏黎世9月21日 - 苏黎世保险 周一表示，可能达到中期财务目标的低端水平，并且仍然在寻求并购机会。此前，该公司宣布放弃收购英国保险公司RSA 的计划，因为中国天津港爆炸事故给其保险业务造成亏损。

苏黎世保险称在对RSA进行审慎调查时并未发现任何问题。一位公司发言人称，苏黎世保险仍在寻找恰当的并购机会，只是对于目标的要求将更加严格。

虽然苏黎世保险不排除进一步上调天津爆炸案带来的损失，但公司表示大约2.75亿美元的损失估计是很切合实际的，预计不会有较大的上修。(完)