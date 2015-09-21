路透伦敦9月21日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：继上周在1.1460见顶后，欧元掉头向下，回落至1.1380下方，并有可能一路跌向始自8月低位的趋势线支撑位1.1220，不过我们还有100日移动均线切入位1.1150的支撑。只要处于这些支撑位上方，上探1.1700的可能性犹存。

美元/日圆：处于大型三角整固形态，三角形阻力位为121.00，支撑位在119.15区域。美元仍非常有可能重返几周前触及的116.20区域，但目前似乎在118.50-121.50区间波动。

欧元/英镑：仍处于大型三角整固形态，目前阻力位为0.7360，支撑位为0.7250。突破0.7400后有望上探0.7500。跌穿0.7230后将再度下探0.7180。

英镑/美元：上周五一度触及三周新高1.5660，但随后大幅回落，跌至1.5570区域下方，并很有可能跌向1.5470/80区域。我们仍在上探8月高位1.5820的过程中，但也不排除回落至上周所及1.5330区域低位的可能。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1321 1.1305 0.14 -6.41 1.2097

美元/日圆 120.18 119.98 0.17 0.60 119.68

欧元/日圆 136.06 135.56 0.37 -6.31 144.77

美元/瑞郎 0.9651 0.9683 -0.33 -2.92 0.9941

英镑/美元 1.5544 1.5531 0.08 -0.19 1.5573

美元/加元 1.3219 1.3223 -0.03 13.78 1.1618

澳元/美元 0.7167 0.7187 -0.28 -12.26 0.8168

新西兰元/美元 0.6342 0.6393 -0.80 -18.66 0.7797

欧元/瑞郎 1.0932 1.0940 -0.07 -9.10 1.2026

欧元/英镑 0.7283 0.7271 0.17 -6.09 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3349 9.3211 0.15 -0.79 9.4688

美元/挪威克朗 8.1550 8.1566 -0.02 9.14 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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