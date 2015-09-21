《路透晚报》--9月21日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：逢假日休市

--中国股市：沪综指收升1.9%，航天军工及旅游等板块大涨带动人气

中国股市沪综指周一收升1.9%。分析师称，受发改委官员关于军工等领域开展混改的表态以及国庆黄金周临近提振，航天军工及旅游板块涨幅居前；不过市场信心还未修复，量能始终无法有效放大，热点板块更多呈现的是交易性机会而非中长线主题。沪综指收报3,156.540点，大涨58.623点或1.89%。上证A股今日成交2,592亿元人民币，上日为2,179亿元。

--香港股市：恒指收跌，全球经济成长忧虑致使市场疲软

香港股市收跌，由于投资者仍然担忧全球经济增长，市场全线疲软打压大盘。恒指指数跌0.8%，报21,756.93点；恒生国企指数跌1.3%，报9,899.37点。

--汇市：美元持坚，欧洲央行和日本央行温和立场支撑背离交易

美元兑日圆和欧元扳回跌幅，投资者在权衡美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周宣布暂不升息后，欧洲央行和日本央等行其他主要央行是否可能放宽政策。交易商称，季末投资者为均衡债券和股市投资组合而产生的美元需求也给美元带来支撑。美元指数最新报95.204，远高于周五创下的8月26日以来低点94.063。美元/日圆小涨0.1%至120.10，自周五低点119.045处反弹。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率在评级上调后下滑，希腊选举消除不确定性

葡萄牙公债收益率下跌，此前标准普尔将该国债信评级上调。另外，希腊左翼领导人齐普拉斯在周日的选举中意外取得决定性胜利，重新巩固了自己的权力，并且获得明确授权引领希腊经济复苏。葡萄牙10年期公债收益率下跌7个基点至2.47%，此前标准普尔将葡萄牙信用评等上调1个级距至BB+，但其评级仍非常容易受希腊局势影响。德国10年期公债收益率持平于0.67%，上周五在美联储宣布维持利率不变后曾下跌逾10个基点。

--国际油市：油价上扬，因美国钻探活动放缓

油价上涨，因美国钻探活动放缓。分析师估计，若油价在每桶50美元或以下，将有1.5万亿美元的美国生产计划投资不赢利。0840GMT，布兰特原油期货上涨0.42美元至每桶47.89美元，美国原油期货上涨0.58美元至每桶45.26美元。

--全球金市：黄金徘徊于近三周高点，股市下跌之际避险买需浮现

黄金交投于近三周高位，得益于上周美联储会议结束后的避险买盘。美联储维持利率不变的决定让全球股市承压。0841GMT，现货金持稳于每盎司1,138.56美元，之前三个交易日累计上涨3%。由于日本市场放假，亚洲时段的流动性很淡。

--金属期市：伦铜自两周低点反弹，因数据显示中国铜进口增加

伦敦期铜自稍早触及的两周低点反弹，因数据显示中国铜进口增加，但在美联储上周做出推迟升息的决定后，围绕全球经济发展的忧虑不安依然挥之不去。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.84%至每吨5,298美元，此前最低触及每吨5,208美元，为9月8日以来最低。