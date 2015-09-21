重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位料略低于二级，季末因素限制下行空间

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1/3/5/7年30亿元；10年100亿元

* 招标时间: 1/3/5年：9月22日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 8位(银行、券商和保险)

* 预测区间：2.55%-2.71%；3.27%-3.33%；3.48%-3.52%；3.76%-3.82%；3.69%-3.77%

* 预测均值: 2.63%；3.30%；3.50%；3.80%；3.73%

路透北京9月21日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期债。路透调查显示，资金面总体偏松以及经济疲弱不振将继续支撑一级向好局面，明日国开新债需求料仍会保持暖势，整体中标定位或略低于二级市场。

不过交易员同时指出，由于适逢季末叠加国庆假期，虽目前流动性整体宽松，但不排除部分大行在假期前加大融出，进而影响短期资金情况，故新债定位较二级下行幅度亦有限。

“明天（招标结果）应该会比二级稍微低一点，但这周也刚好是季末，所以收益率也不大可能大幅往下走，基本会参照二级，然后略下几个bp吧。”华中一银行交易员说。

上海一银行交易员表示，目前资金面维持较为宽松状态，市场需求可能主要会受到季末因素的影响，但目前市况在缺乏大的利好消息的情况下，虽中标结果仍会略低于二级市场，但向下的空间不会太大。

中国银行间债市周一早盘现券收益率窄幅震荡，国债期货微幅走弱，IRS(利率互换)亦变化有限。

一级市场上，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为3.74%，投标倍数为1.70倍。该债定位高于稍早多位交易员预期的3.63%-3.70%水平。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.7017%、3.3206%、3.5303%、3.8210%和3.7767%。

上述五期债中，一年和五年为新发债，为该行今年第19期和20期金融债；三年、七年和10年分别为第17期 、16期 和18期 的增发债，票面利率分别为3.26%、3.94%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第19、17、20、16和18期新发/增发债

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发行上限 1/3/5/7年30亿元；10年100亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：9月22日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 单一利率/价格(荷兰式)；

缴款日 9月24日

起息日 1年/5年：9月24日；3年：8月27日；7年：7月10日；10年：9月10日

分销期 9/23-9/24

上市日 9月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%