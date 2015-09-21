欧洲热股：大众汽车股价暴跌逾20%, 因排放问题恐被美国罚180亿美元

路透柏林9月21日 - 德国大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 股价周一早盘暴跌近20%，创下近六年来最大跌幅，因之前美国当局指控该公司造假排放数据，这意味着该公司可能面临最高180亿美元的罚款。

美国国家环境保护局(EPA)周五表示，大众汽车被控为核心大众品牌和奥迪品牌柴油汽车设计软件，用于在测量有害气体排放时欺骗主管机关。

0858GMT，大众汽车股价暴跌近22%报126.80欧元。

大众汽车监事会周五将召开会议，旨在就新的公司结构和管理阵容做出决定。该公司希望借此次会议打消外界对该公司领导层的疑虑。

该公司还在努力应对中国销量下降，以及提升大众品牌汽车利润率等经营问题。

“这一问题完全出人意料，”杜伊斯堡-埃森大学汽车研究中心负责人Ferdinand Dudenhoeffer说。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)