中国个股：绿地控股与日本瑞穗就融资和资管等展开合作，助力国际化

路透上海9月21日 - 在与德意志银行 牵手后，中国最大房地产企业--绿地控股 周一与日本第二大金融机构瑞穗金融集团 战略合作，双方将就融资、资本市场和资产管理、投资银行、国际结算等业务领域开展全球合作，此举有助于推动绿地进一步国际化。

公司新闻稿称，在综合服务方面，瑞穗将为绿地控股的整体战略发展、在日本的地产投资提供投资标的、资产管理和资金筹措渠道等方面的信息和服务；资本市场业务方面，为绿地提供在债券市场和国际股本市场上的各类综合服务。

在银企金融合作方面，根据绿地全球业务开展情况，定制用于各种目的的人民币和其他币种金融服务解决方案；为绿地在地方政府地铁项目等PPP（政府和社会合作关系）事业方面提供金融服务；提供有关外汇和利率风险管理以及投资和资产管理产品的综合性服务；瑞穗还将向绿地提供人民币和外汇方面各项服务，如资金结算、汇款、资金归集等。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，“瑞穗为绿地提供的国际化系统性金融支持，将高效对接绿地海外业务快速拓展，进一步提升绿地国际化质量和效率。”

绿地已在国际金融市场建立起融资渠道。去年公司累计在香港发行27亿美元、15亿人民币债券，综合融资成本约4.7%，日前又启动30亿美元中期票据的第二次发行，私募发行3亿美元2年期定息债券，债券票面利率4.3%。

6月，绿地与德银签署合作备忘录，双方将在融资、财务顾问、资本市场和资产管理、投资银行、国际结算、网上银行等业务领域展开全面深入合作。